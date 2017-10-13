‘Mẹ ơi sao con không mọc tay?’, câu nói ngây ngô của bé trai 7 tuổi đẹp như thiên thần khiến ai cũng rơi nước mắt

Xã hội 13/10/2017 15:22

Các thầy cô giáo và học sinh Trường tiểu học Lan Mẫu, huyện Lục Nam, Bắc Giang không ai không biết đến Nguyễn Tiến Anh, lớp 2A. Dù không có đôi tay bình thường như bao bạn bè khác nhưng cậu bé vẫn có thể làm tất cả mọi việc nhờ đôi chân kỳ diệu.

Trong bụng mẹ đã không có đôi tay

Trong ngôi nhà nhỏ tại thôn Muối, huyện Lục Nam (Bắc Giang), chị Nguyễn Thị Tuyên (32 tuổi) kể lại câu chuyện buồn của mẹ con chị. Cuộc sống gia đình khó khăn, chị đi làm xa kiếm sống. Nơi xứ người chị có con với một người đàn ông không hôn thú, sau đó mang thai lần hai với một người đàn ông khác.

Trong thai kỳ, chị Tuyên vừa mừng vừa lo khi mang song thai. Khoảng 4 tháng, chị đau đớn biết tin một bé không có đôi tay lúc đi siêu âm. Khóc cạn nước mắt cho số phận hẩm hiu của đứa con trong bụng, chị Tuyên vẫn quyết tâm sinh con.

‘Mẹ ơi sao con không mọc tay?’, câu nói ngây ngô của bé trai 7 tuổi đẹp như thiên thần khiến ai cũng rơi nước mắt - Ảnh 1
Mang thai đôi, phát hiện một bé không có hai tay nhưng chị Tuyên vẫn quyết sinh con - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, cha mẹ đẻ của chị Tuyên luôn bên cạnh động viên con gái vượt qua mọi chuyện. Ông Nguyễn Đức Hòa tâm sự với PV Dân Việt: "Khi biết tin cháu Tiến Anh không có hai tay, tôi động viên con gái, cháu nó cũng là con người, thiếu cái gì thì cũng phải nuôi hết”.

Hai anh em Tuấn Anh, Tiến Anh ra đời trong sự chờ đợi hạnh phúc của cả gia đình. Người anh song sinh Tuấn Anh khỏe mạnh cân nặng 1,8kg. Còn Tiến Anh chỉ cân nặng 1,3kg, không có đôi tay nhưng cậu bé đẹp như một thiên thần.

‘Mẹ ơi sao con không mọc tay?’, câu nói ngây ngô của bé trai 7 tuổi đẹp như thiên thần khiến ai cũng rơi nước mắt - Ảnh 2
Khuôn mặt đẹp như thiên thần của Tiến Anh - Ảnh: Internet

Ước mơ trở thành họa sĩ

Khi anh trai Tuấn Anh bắt đầu cầm thìa xúc ăn thì Tiến Anh cũng tập sử dụng đôi chân để thực hiện mọi hoạt động thay thế đôi tay. Đôi chân nhỏ bé của Tiến Anh dần thành thục các động tác sử dụng thìa, đũa và những công việc khác phục vụ cho cuộc sống hàng ngày.

‘Mẹ ơi sao con không mọc tay?’, câu nói ngây ngô của bé trai 7 tuổi đẹp như thiên thần khiến ai cũng rơi nước mắt - Ảnh 3
Bằng đôi chân kì diệu, Tiến Anh có thể tự làm được mọi việc phục vụ sinh hoạt cá nhân - Ảnh: Internet

Hai anh em lớn lên khỏe mạnh, bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa. Đến tuổi đi học, Tuấn Anh và Tiến Anh lại cùng nhau đến trường, học chung một lớp, rất thương yêu và gắn bó với nhau. Tiến Anh cũng không cần nhờ sự giúp đỡ của mẹ. Nhờ đôi bàn chân kì diệu, cậu bé hoàn toàn chủ động trong việc rửa mặt, đánh răng, tự soạn quần áo, sách vở đi học.

‘Mẹ ơi sao con không mọc tay?’, câu nói ngây ngô của bé trai 7 tuổi đẹp như thiên thần khiến ai cũng rơi nước mắt - Ảnh 4
Hai anh em Tuấn Anh, Tiến Anh cùng chuẩn bị bài vở trước khi đến lớp - Ảnh: Internet

Mẹ Tiến Anh tự hào khoe con trai rất thông minh và hòa đồng cùng các bạn. Đặc biệt, cậu bé rất thích vẽ, có thể vẽ mọi nơi, mọi lúc. Khi có ai hỏi ước mơ sau này là gì, cậu bé trả lời ngay: “Em muốn làm họa sĩ”.

‘Mẹ ơi sao con không mọc tay?’, câu nói ngây ngô của bé trai 7 tuổi đẹp như thiên thần khiến ai cũng rơi nước mắt - Ảnh 5
Trở thành họa sĩ là ước mơ của Tiến Anh - Ảnh: Internet

Thiệt thòi hơn các bạn vì không có hai cánh tay, cuộc sống thường ngày của Tiến Anh cũng gặp nhiều bất tiện. Những lúc bạn bè đùa vui, sơ ý va vào người, không giữ được thăng bằng, Tiến Anh bị ngã. Nhiều lần cậu bé phải đi khâu cằm, băng bó vết xước ở đầu, ở chân nhưng khi bình phục lại chạy đi chơi cùng các bạn.

Mỗi lần nhìn Tiến Anh cong người dùng chân làm mọi việc nhưng miệng cười toe toét, chị Tuyên thấy tim thắt lại, nước mắt cứ trào ra. Khi nghe con ngây ngô hỏi: “Mẹ ơi sao con không mọc tay?”, chị lại không kìm được xúc động.

‘Mẹ ơi sao con không mọc tay?’, câu nói ngây ngô của bé trai 7 tuổi đẹp như thiên thần khiến ai cũng rơi nước mắt - Ảnh 6
Chị Tuyên luôn yêu thương con trai hết mực - Ảnh: Internet

Hiện tại, chị Tuyên ở cùng bố mẹ đẻ để nuôi dạy các con. Bố mẹ đã lớn tuổi, không giúp được về kinh tế, ngoài công việc nấu ăn cho trường mầm non với mức lương hơn 3 triệu/tháng, chị Tuyên còn trồng thêm sào rau muống để có thêm đồng ra đồng vào. Chị thầm cảm ơn cuộc sống đã đưa các con đến bên chị.

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