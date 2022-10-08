Bé gái 1 tuổi phải vào bệnh viện cấp cứu vì uống nhầm xăng trong chai nước ngọt ở tủ lạnh.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, BSCKII Vũ Hiệp Phát - Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận, điều trị bé gái hơn 1 tuổi uống nhầm xăng vì tưởng nước ngọt.

Theo đó, bé được đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu với chẩn đoán viêm phổi do xăng trước khi chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Khai thác bệnh sử, người nhà cho biết chai nước ngọt chứa xăng không rõ đã đặt vào tủ lạnh khi nào, đến khi bé gái uống thì người nhà mới phát hiện. Vừa nuốt ngụm xăng, lập tức bé bị sặc và được đưa vào bệnh viện gần nhà để cứu chữa.

Khai thác bệnh sử, người nhà cho biết chai nước ngọt chứa xăng không rõ đã đặt vào tủ lạnh khi nào, đến khi bé gái uống thì người nhà mới phát hiện - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ VTV, BSCKII. Vũ Hiệp Phát cũng cho biết: Xăng vốn có đặc tính dễ bay hơi. Hầu hết các trường hợp khi uống nhầm xăng đều bị sặc, nôn ói, suy hô hấp. Xăng dễ dàng lan rộng vào các phế nang, mao mạch phổi khiến phổi viêm, đông đặc và không thể thông khí. Từ đó, nạn nhân sẽ thiếu oxy trầm trọng, thậm chí có nguy cơ tử vong.

Bác sĩ Phát khuyến cáo: Tuyệt đối không nên chiết xăng ra các chai lọ có nhãn mác nước giải khát, hình thù thường dùng. Bởi không chỉ là nguyên nhân dễ dẫn đến các tai nạn cháy nổ mà còn dễ gây nhầm lẫn thành đồ uống cho cả người lớn và trẻ nhỏ.

Đặc biệt tiềm ẩn nhiều nguy hại với gia đình có con nhỏ, khi không may để gần tầm tay, tầm mắt của trẻ.

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