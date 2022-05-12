Liên tiếp 5 trẻ nhập viện do uống nhầm dầu thắp đèn, chuyên gia khuyến cáo khẩn

Bác sĩ Lê Thanh Chương - Trưởng khoa hồi sức hô hấp, Trung tâm hô hấp bệnh viện cho biết, sau khi thở oxy và dùng kháng sinh 7 ngày, tới nay trẻ đã tự thở lại bình thường nhưng ăn uống kém, phổi còn tổn thương.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, cụ thể, bé V.A. (20 tháng tuổi, trú tại Bắc Giang) nhập viện ngày 3/5 trong tình trạng tím tái, suy hô hấp, phải thở oxy vì uống nhầm dầu thắp đèn . Theo thông tin gia đình cho biết, dầu được chứa trong vỏ chai nước ngọt để cạnh ban thờ, trẻ không biết nên đã uống. Do chủ quan, thấy trẻ không có biểu hiện gì nên gia đình chưa cho trẻ đến cơ sở y tế. Sau đó vài giờ, trẻ bắt đầu có biểu hiện nôn trớ kèm theo ho, gia đình mới đưa đến viện.

Bác sĩ Chương cho biết, hành động gây nôn cho trẻ sau khi uống nhầm dầu khiến tình trạng trở nên trầm trọng hơn. Biến chứng nặng nề nhất và nguy cơ gây tử vong cao nhất của uống nhầm dầu thắp sáng là suy hô hấp.

Tương tự bé V.A., bé P.D. (17 tháng tuổi, trú tại Quảng Ninh) cũng nhập viện trong tình trạng nguy kịch do uống dầu thắp đèn bàn thờ để dưới đất. Ngay sau đó, gia đình đã cho cháu uống nhiều nước và móc họng cho cháu nôn rồi đưa đến bệnh viện.

Bệnh nhi 17 tháng nhập viện vì uống nhầm dầu thắp đèn - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

"Dầu thắp sáng bản chất là một hydrocarbon dễ bay hơi, có sức căng bề mặt thấp nên rất dễ trào vào đường thở khi uống, đặc biệt khi gây nôn. Khi vào đường thở dầu sẽ lan rất nhanh trong phổi gây hoại tử niêm mạc, làm xẹp phổi và viêm phổi.

Các bác sĩ chỉ tiến hành rửa dạ dày ở trẻ uống số lượng lớn dầu thắp sáng và phải tiến hành tại cơ sở y tế để tránh dầu xâm nhập vào đường thở của trẻ, ví dụ phải đặt nội khí quản trước khi rửa.

Việc xử lý uống nhầm dầu thắp sáng không giống như khi uống một số chất lỏng khác, phụ huynh tuyệt đối không được móc họng gây nôn khi đường thở chưa được bảo vệ" - bác sĩ Chương khuyến cáo.

Theo các bác sĩ, về cơ bản những trường hợp này trẻ sẽ có thể phục hồi hoàn toàn. Một số ca sặc dầu có biến chứng nặng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe sau này cần được bác sĩ tiếp tục theo dõi. Bác sĩ Chương nói: "Mặc dù cả 5 bệnh nhi đều đến viện với tình trạng suy hô hấp phải thở oxy, có nguy cơ đe dọa tính mạng,nhưng sau quá trình điều trị phù hợp, toàn bộ trẻ đã ổn định, hết suy hô hấp, hết nhiễm trùng, tổn thương phổi đã hồi phục, lần lượt đã và sẽ ra viện".

Bệnh viện tiếp nhận liên tiếp 5 trẻ uống nhầm dầu thắp đèn - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin của Sức khỏe và Đời sống, các chuyên gia nhi khoa khuyến cáo, việc trẻ uống nhầm dầu thắp gây sặc vào phổi, viêm phổi là một tai nạn thường đến từ sự bất cẩn của người lớn trong gia đình do thói quen thắp đèn dầu ở các bàn thờ và đựng dầu thắp đèn trong các vật dụng uống nước như chai nước, cốc, bát… làm trẻ dễ uống nhầm.

Khi trẻ uống nhầm dầu thắp, gia đình không được cho uống nước, uống sữa và móc họng để trẻ nôn mà phải đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn, cấp cứu và điều trị phù hợp.

Điều quan trọng nhất để tránh tai nạn uống nhầm dầu thắp: các gia đình có trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 6 tuổi, không nên dự trữ dầu trong nhà. Nếu cần phải dự trữ, không đựng dầu trong chai, vật dụng dễ nhầm lẫn như chai đựng nước uống, cốc, bát; cần phải để dầu thắp ở nơi tránh tầm tay trẻ em: để trên cao, trong tủ có khóa.