Lào Cai: Bé trai 2 tuổi rơi vào hôn mê, co giật toàn thân vì uống nhầm rượu giữa đêm

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi 2 tuổi bị ngộ độc rượu ethanol.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người Lao Động, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận bệnh nhi S.S.B. (2 tuổi, dân tộc Mông, trú tại huyện Bắc Hà, Lào Cai) trong tình trạng hôn mê và có các cơn co giật dài toàn thân do ngộ độc rượu.

Qua điều tra bệnh sử, phía gia đình của bệnh nhi cho biết, vào khoảng 2 giờ sáng 5/4, bé dậy uống nước thì uống nhầm ca rượu (khoảng 200 ml) của người lớn để lại trên bàn. Sau đó, bé ngủ đến sáng, gọi không tỉnh, có biểu hiện kích thích vật vã, co giật toàn thân.

Ngay sau đó, người thân đã chuyển bệnh nhi tới bệnh viện gần nhà, sau đó chuyển lên tuyến tỉnh. Trước tình trạng bệnh của cháu bé, các bác sĩ đã xử trí cấp cứu theo phác đồ ngộ độc rượu, truyền dịch, bù nước điện giải. Sau gần 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã tỉnh, lấy lại được ý thức, sức khỏe ổn định.

Bé trai 2 tuổi co giật toàn thân do khát nước uống nhầm rượu - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, theo VTV News đưa tin, bác sĩ Vũ Thị Hải Yến, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu thông tin rằng: "Đây là ca bệnh ngộ độc rượu ở trẻ có độ tuổi nhỏ nhất tử trước đến nay tại bệnh viện. Nhiều người nghĩ rằng cho trẻ nếm thử một chút rượu, bia sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe, song trên thực tế chỉ cần một ngụm nhỏ, sức khỏe của trẻ cũng bị ảnh hưởng".

Ngoài ra, cồn là chất kích thích thần kinh, trẻ nhỏ uống một ngụm cũng bị kích thích khiến mặt đỏ gay, choáng váng. Một ngụm bia, rượu nhỏ thì không tác hại ngay, nhưng nhiều thì sẽ gây hại cho não, mắt, gan, thận. Rượu bia còn làm giảm sút trí tuệ, trí nhớ kém, mất tập trung đồng thời gây ảnh hưởng đến năng lực tư duy và khả năng học tập của trẻ.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo rằng các bậc phụ huynh cần chú ý, tuyệt đối không khuyến khích, cổ vũ trẻ uống rượu, bia, không để rượu, bia, các chai hóa học độc hại gần trẻ em. Khi trẻ đã ăn hoặc uống phải các chất độc hại phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu, đồng thời mang theo đồ ăn, uống mà trẻ đã bị ngộ độc đến bệnh viện để xét nghiệm độc chất.

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