Tại cơ quan công an, nghi phạm Phạm Thị Hà đã khai nhận nguyên nhân ra tay sát hại nữ chủ shop quần áo ở Bắc Giang.

Theo chia sẻ thông tin từ Tổ Quốc, liên quan đến vụ nữ chủ shop quần áo bị sát hại tối 11/4, vào ngày 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự và lấy lời khai của Phạm Thị Hà (38 tuổi, ở thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) để điều tra hành vi "Giết người". Phạm Thị Hà hiện là nghi phạm sát hại chị D.T.T.M. (25 tuổi, ở thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) tại cửa hàng quần áo của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Nghi phạm Phạm Thị Hà tại cơ quan điều tra - Ảnh: Zing Tại trụ sở điều tra, theo Zing đưa tin, nghi phạm Hà khai bản thân và chị M. không có mâu thuẫn hay thù hằn cá nhân trước đó. Nghi phạm nhiều lần mua đồ tại cửa hàng quần áo do nạn nhân làm chủ. Tuy nhiên, vào chiều tối 11/4, Hà đến cửa hàng của chị M. đề nghị được đổi quần áo đã mua, nạn nhân không đồng ý. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Vì không kìm chế được hành vi, Hà đã dùng dao chém nhiều nhát vào người khiến chị M. trọng thương. Sau khi gây án, nghi phạm vứt hung khí tại hiện trường rồi bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Trong thời gian lẩn trốn, Hà mua thuốc diệt chuột để uống nhằm tự tử nhưng bất thành.

Đến gần trưa ngày 12/4, Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ Hà khi nghi phạm đang trốn tại một nhà hoang, cách hiện trường khoảng 200 mét. Khu vực nơi nghi phạm Hà lẩn trốn trước khi bị bắt giữ - Ảnh: Tổ Quốc Bên cạnh đó, ngay khi bị bắt, cơ quan chức năng thông tin nghi can Hà có tâm lý, sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, nghi phạm có dấu hiệu sức khỏe đi xuống do tác dụng của thuốc diệt chuột. Sau đó, nghi phạm Hà được giám sát, theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế. Về thông tin cho rằng Hà có vấn đề về tâm thần, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cho biết chưa thể kết luận về nội dung này. Cơ quan chức năng sẽ có một hội đồng giám định tâm thần đối với nghi phạm. Cơ quan vẫn đang tiếp tục điều tra về vụ việc này.

Chủ nhà bàng hoàng kể lại giây phút khi biết tin nữ nghi phạm giết chủ shop quần áo trốn trong kho chứa củi của gia đình Sau khi gây án, Phạm Thị Hà đã ẩn náu ngay tại kho để củi của 1 căn nhà ngay tại cổng vào UBND thị trấn. Theo chủ nhà, thường ngày họ vẫn ra đây lấy củi và sẽ rất nguy hiểm nếu hung thủ chưa bị bắt.

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