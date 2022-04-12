Lời khai của nữ nghi phạm sát hại chủ cửa hàng quần áo ở Bắc Giang: Bất ngờ với lý do gây án

Xã hội 12/04/2022 17:12

Tại cơ quan công an, nghi phạm Phạm Thị Hà đã khai nhận nguyên nhân ra tay sát hại nữ chủ shop quần áo ở Bắc Giang.

Theo chia sẻ thông tin từ Tổ Quốc, liên quan đến vụ nữ chủ shop quần áo bị sát hại tối 11/4, vào ngày 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự và lấy lời khai của Phạm Thị Hà (38 tuổi, ở thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) để điều tra hành vi "Giết người".

Phạm Thị Hà hiện là nghi phạm sát hại chị D.T.T.M. (25 tuổi, ở thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) tại cửa hàng quần áo của nạn nhân rồi bỏ trốn.

vu nu chu shop quan ao bi sat hai
Nghi phạm Phạm Thị Hà tại cơ quan điều tra - Ảnh: Zing

Tại trụ sở điều tra, theo Zing đưa tin, nghi phạm Hà khai bản thân và chị M. không có mâu thuẫn hay thù hằn cá nhân trước đó. Nghi phạm nhiều lần mua đồ tại cửa hàng quần áo do nạn nhân làm chủ. Tuy nhiên, vào chiều tối 11/4, Hà đến cửa hàng của chị M. đề nghị được đổi quần áo đã mua, nạn nhân không đồng ý. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Vì không kìm chế được hành vi, Hà đã dùng dao chém nhiều nhát vào người khiến chị M. trọng thương.

Sau khi gây án, nghi phạm vứt hung khí tại hiện trường rồi bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Trong thời gian lẩn trốn, Hà mua thuốc diệt chuột để uống nhằm tự tử nhưng bất thành.

Đến gần trưa ngày 12/4, Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ Hà khi nghi phạm đang trốn tại một nhà hoang, cách hiện trường khoảng 200 mét.

vu nu chu shop quan ao bi sat hai 1
Khu vực nơi nghi phạm Hà lẩn trốn trước khi bị bắt giữ - Ảnh: Tổ Quốc

Bên cạnh đó, ngay khi bị bắt, cơ quan chức năng thông tin nghi can Hà có tâm lý, sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, nghi phạm có dấu hiệu sức khỏe đi xuống do tác dụng của thuốc diệt chuột. Sau đó, nghi phạm Hà được giám sát, theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế.

Về thông tin cho rằng Hà có vấn đề về tâm thần, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cho biết chưa thể kết luận về nội dung này. Cơ quan chức năng sẽ có một hội đồng giám định tâm thần đối với nghi phạm. Cơ quan vẫn đang tiếp tục điều tra về vụ việc này.

Chủ nhà bàng hoàng kể lại giây phút khi biết tin nữ nghi phạm giết chủ shop quần áo trốn trong kho chứa củi của gia đình

Chủ nhà bàng hoàng kể lại giây phút khi biết tin nữ nghi phạm giết chủ shop quần áo trốn trong kho chứa củi của gia đình

Sau khi gây án, Phạm Thị Hà đã ẩn náu ngay tại kho để củi của 1 căn nhà ngay tại cổng vào UBND thị trấn. Theo chủ nhà, thường ngày họ vẫn ra đây lấy củi và sẽ rất nguy hiểm nếu hung thủ chưa bị bắt.

Xem thêm
Từ khóa:   nghi phạm sát hại chủ shop quần áo giết chủ shop quần áo ở Bắc Giang vụ nữ chủ shop quần áo bị sát hại

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 39 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?