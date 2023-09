Con nhắn cho tôi kể rằng, buổi sáng cháu học xong thì lúc giải lao có chơi điện tử nên bị chị H. - mẹ kế - đánh vào đầu mình và tát vào mặt em trai. Đến trưa, anh C. đi làm về thì mẹ kế lại xui anh C. đánh cháu H. rất đau.

Ngay lập tức, tôi xin nghỉ làm để về với con. Về đến nhà chồng cũ, chị kiểm tra và thấy trên người con có nhiều thương tích" - chị Giang chia sẻ.

Đơn trình báo tố cáo của người mẹ - Ảnh: Tổ Quốc

Sau khi phát hiện vụ việc, chị Giang đã nhờ người thân báo các cơ quan có thẩm quyền xuống nhà xem xét, kiểm tra. Cùng chiều hôm đó, chị xin phép bà nội của 2 cháu đón các cháu về nhà mình ở xã Quảng Yên - cách đó khoảng 7km. Sau đó, anh C. đã đến nhà chị quát nạt, giằng co, bắt các con phải về nhà nội. Sau khi tranh cãi khoảng 1 tiếng đồng hồ, chị Giang nhờ anh em nhà ngoại can thiệp để giữ được các cháu ở lại nhưng anh C. vẫn mang hết quần áo, sách vở của các con về nhà mình.

Đến sáng hôm sau ngày 30/3, chị Giang đưa con lên làm việc với chính quyền xã theo yêu cầu của chính quyền (không có mặt gia đình anh C.). Sau khi làm việc xong, bà nội các cháu gọi, nói chị đưa 2 cháu qua nhà nội ăn cơm. Nhưng sau khi ăn xong, bà giữ 2 cháu ở nhà, không cho quay về nhà ngoại nữa.

Chị Phan Thị Hương Giang - Ảnh: VietNamNet

Lúc đó, chị Giang có yêu cầu bà nội phải gọi ngay người lắp đặt camera đến thì chị mới đồng ý để con ở lại. Bà nội các cháu đồng ý với yêu cầu này và là người trả tiền lắp camera. Nhưng chị Giang chỉ theo dõi camera được khoảng vài tiếng thì không theo dõi được nữa.

Theo VietNamNet, trình bày về việc này, anh C. có nói rằng gia đình anh không đồng ý để chị Giang lắp camera theo dõi cuộc sống riêng của mình như vậy.

Về phía anh C., anh thừa nhận hành động của mình là sai và hứa sẽ không tái phạm. Tuy nhiên, chồng cũ và gia đình vẫn có quan điểm cho rằng "phải là không cho ăn, không cho uống mới là hành hạ", đằng này anh nuôi con một mình 6 năm nay rất to cao, béo tốt, “dạy con không nghe thì phải dùng roi vọt để con nên người”.

Vết thương trên chân cháu H. (con cả của chị Giang) - Ảnh: VietNamNet

Về việc đánh cháu H. hôm 26 và 29/3, anh C. cho biết nguyên nhân là do cháu chơi điện tử ở nhà, và thầy giáo có gọi cho anh để nhắc nhở chuyện cháu học hành sa sút. Sau khi đánh con, anh cũng hối hận và xót xa. Còn trước đó, anh khẳng định anh chưa từng đánh con.

Tuy nhiên, chị Giang cho biết, đây không phải là lần đầu tiên chồng cũ đánh con. Chị đã được bà nội và các cháu nhiều lần kể về việc anh C. đánh con, nhưng những lần đó chỉ là vụt một vài roi và không khiến con chị mang thương tích nặng nên chị cũng bỏ qua.

Về tiến trình vụ việc, theo Dân Trí, ông Nguyễn Chí Thành - Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba, Phú Thọ - cho biết đã giao các đơn vị, cơ quan liên quan giải quyết phản ánh vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn gây bức xúc dư luận địa phương.

Hiện, sự việc đang được điều tra, làm rõ.