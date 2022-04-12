Phát hiện thi thể nam sinh lớp 8 trên nương mía với nhiều vết thương nghiêm trọng tại tỉnh Sơn La

Xã hội 12/04/2022 18:43

Cụ thể, người dân xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La bàng hoàng phát hiện thi thể 1 nam học sinh với nhiều vết đâm từ sau lưng nằm trên nương bụi mía sau hơn 1 tuần mất tích.

Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Lương (xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn) cho biết: Em Hà Văn V (sinh năm 2008), là học sinh lớp 8, mất tích từ chiều ngày 4/4. Đến chiều ngày 11/4, người dân đi chặt mía thì phát hiện thi thể em V ở bờ nương mía. 

Ông Cầm Văn Mười, Bí thư đảng ủy xã Chiềng Lương thông tin: Nạn nhân được xác định là em Hà Văn V, 14 tuổi, trú tại bản Lù, xã Chiềng Lương. 

Phát hiện thi thể nam sinh lớp 8 trên nương mía với nhiều vết thương nghiêm trọng tại tỉnh Sơn La - Ảnh 1

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nam sinh - Ảnh: Dân Việt

Được biết, khoảng 8 ngày trước em V được gia đình báo là đã mất tích khi không thấy em trở về sau giờ học. Gia đình và cơ quan chức năng đã liên tục tìm kiếm trong suốt hơn 1 tuần nhưng đều không thể tìm thấy được em V. 

Dẫn theo nguồn tin Tuổi Trẻ, đến ngày 11/4, khi người dân đi chặt mía tại khu vực giáp ranh giữa bản Lù và bản Mờn, xã Chiềng Lương ngửi thấy mùi hôi thối, lại gần kiểm tra thì phát hiện thi thể em V. ở cách đường khoảng 50m, trên người có nhiều vết đâm, nghi bị sát hại" - ông Cầm Văn Thỏa - chủ tịch UBND xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn cho biết.

Theo lãnh đạo xã Chiềng Lương, hằng ngày em V. đi học bằng xe máy nhưng khi phát hiện thi thể nạn nhân thì người dân, cơ quan chức năng không thấy chiếc xe của em V. tại nơi tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo án từ người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra và thu thập chứng cứ, để tìm ra hung thủ của vụ án. 

Lời khai của nữ nghi phạm sát hại chủ cửa hàng quần áo ở Bắc Giang: Bất ngờ với lý do gây án

Lời khai của nữ nghi phạm sát hại chủ cửa hàng quần áo ở Bắc Giang: Bất ngờ với lý do gây án

Tại cơ quan công an, nghi phạm Phạm Thị Hà đã khai nhận nguyên nhân ra tay sát hại nữ chủ shop quần áo ở Bắc Giang.

Xem thêm
Từ khóa:   nam sinh lớp 8 phát hiện thi thể tử vong trên nương mía

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 41 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?