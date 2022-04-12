Cụ thể, người dân xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La bàng hoàng phát hiện thi thể 1 nam học sinh với nhiều vết đâm từ sau lưng nằm trên nương bụi mía sau hơn 1 tuần mất tích.

Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Lương (xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn) cho biết: Em Hà Văn V (sinh năm 2008), là học sinh lớp 8, mất tích từ chiều ngày 4/4. Đến chiều ngày 11/4, người dân đi chặt mía thì phát hiện thi thể em V ở bờ nương mía.

Ông Cầm Văn Mười, Bí thư đảng ủy xã Chiềng Lương thông tin: Nạn nhân được xác định là em Hà Văn V, 14 tuổi, trú tại bản Lù, xã Chiềng Lương.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nam sinh - Ảnh: Dân Việt

Được biết, khoảng 8 ngày trước em V được gia đình báo là đã mất tích khi không thấy em trở về sau giờ học. Gia đình và cơ quan chức năng đã liên tục tìm kiếm trong suốt hơn 1 tuần nhưng đều không thể tìm thấy được em V.

Dẫn theo nguồn tin Tuổi Trẻ, đến ngày 11/4, khi người dân đi chặt mía tại khu vực giáp ranh giữa bản Lù và bản Mờn, xã Chiềng Lương ngửi thấy mùi hôi thối, lại gần kiểm tra thì phát hiện thi thể em V. ở cách đường khoảng 50m, trên người có nhiều vết đâm, nghi bị sát hại" - ông Cầm Văn Thỏa - chủ tịch UBND xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn cho biết.

Theo lãnh đạo xã Chiềng Lương, hằng ngày em V. đi học bằng xe máy nhưng khi phát hiện thi thể nạn nhân thì người dân, cơ quan chức năng không thấy chiếc xe của em V. tại nơi tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo án từ người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra và thu thập chứng cứ, để tìm ra hung thủ của vụ án.

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