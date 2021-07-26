Từ vùng dịch trở về, cô gái được gia đình dựng sẵn túp lều 'lý tưởng' giữa vườn cây sai trái để đảm bảo an toàn cách ly tại nhà

Trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đã lên kế hoạch đón người dân từ vùng dịch trở về quê nhà và cũng chuẩn bị các biện pháp phòng chống dịch như cách ly tập trung, xét nghiệm Covid-19,... Mới đây, một cô gái đã chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội ghi lại cảnh "dỏ khóc dở cười" khi được gia đình dựng hẳn một túp lều lý tưởng ngay sau vườn nhà để cô cách ly sau khi trở về từ vùng dịch.

Trong đoạn clip cho thấy, gia đình cô gái chuẩn bị rất công phu và đầy đủ cơ sở vật chất. Giữa khu vườn cỏ cây hoa lá lãng mạn, ba mẹ cô dựng dựng hẳn 1 căn lều bằng bạt phủ lớn, để sẵn một chiếc giường gỗ trải nệm phẳng phiu. Xung quanh túp lều còn có nhiều cây ăn trái sum suê, trĩu quả nào là chôm chôm, mận, và cả "cà phê",...