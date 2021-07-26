Từ vùng dịch trở về, cô gái được gia đình dựng sẵn túp lều 'lý tưởng' giữa vườn cây sai trái để đảm bảo an toàn cách ly tại nhà

Xã hội 26/07/2021 11:37

Từ vùng dịch trở về quê nhà, cô gái được gia đình dựng hẳn lều cách ly giữa vườn cây với đầy đủ vật dụng sinh hoạt.

Trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đã lên kế hoạch đón người dân từ vùng dịch trở về quê nhà và cũng chuẩn bị các biện pháp phòng chống dịch như cách ly tập trung, xét nghiệm Covid-19,... Mới đây, một cô gái đã chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội ghi lại cảnh "dỏ khóc dở cười" khi được gia đình dựng hẳn một túp lều lý tưởng ngay sau vườn nhà để cô cách ly sau khi trở về từ vùng dịch.

Trong đoạn clip cho thấy, gia đình cô gái chuẩn bị rất công phu và đầy đủ cơ sở vật chất. Giữa khu vườn cỏ cây hoa lá lãng mạn, ba mẹ cô dựng dựng hẳn 1 căn lều bằng bạt phủ lớn, để sẵn một chiếc giường gỗ trải nệm phẳng phiu. Xung quanh túp lều còn có nhiều cây ăn trái sum suê, trĩu quả nào là chôm chôm, mận, và cả "cà phê",...

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Khu cách ly ngoài trời được trang bị đủ cả giường, đệm, màn,... - Ảnh: Cắt từ clip
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Chiếc lều cách ly được dựng giữa vườn cây trái - Ảnh: cắt từ clip

Không chỉ vậy, gia đình cô còn trang bị thêm quạt để tránh nóng, bình nước uống để sẵn, đầy đủ bếp núc, dụng cụ nấu ăn và cả khu vực riêng để giặt giũ, rửa bát. Bên cạnh đó, ba mẹ cô gái còn cẩn thận đến mức để sẵn vật dụng sau nhà để chuyển thức ăn ra cho cô, tránh tiếp xúc gần trong thời gian cách ly tại nhà.

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Gia đình chuẩn bị đày đủ vật dụng cần thiết cho cô sinh hoạt trong thời gian cách ly - Ảnh: Cắt từ clip
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Chiếc ghế để gia đình chuyển thức ăn tránh tiếp xúc gần trong thời gian cách ly tại nhà - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi đoạn clip chia trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ cư dân mạng. Hầu như ai cũng tỏ ra thích thứ với ý tưởng cách ly mới mẻ này, vừa đảm bảo việc tránh tiếp xúc gần còn có thể hòa mình với thiên nhiên, không bị bí bách bởi 4 bức tường thành như cách ly trong phòng.

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Một số bình luận khen ngợi của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình 
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