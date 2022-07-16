Từ trận bóng của trẻ con dẫn đến thảm án tại quận 11, TP.HCM

Xã hội 16/07/2022 12:46

Trong lúc đánh nhau, một người bị đâm trúng nhiều nhát gục tại hiện trường. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo báo Người Lao Động, ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với Công an quận 11 lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh để điều tra vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều ngày 15/7, một nhóm trẻ em đá bóng trong con hẻm trên đường Hồng Bàng (quận 11) thì xảy ra mâu thuẫn. Từ mâu thuẫn của các em, hai bên gia đình đã lớn tiếng cãi nhau.

Từ trận bóng của trẻ con dẫn đến thảm án tại quận 11, TP.HCM - Ảnh 1
Công an phong tỏa hiện trường - Ảnh: báo Công an nhân dân

Theo báo Công an nhân dân, một bên đã gọi điện kêu khoảng 10 người đến tấn công 3 người của nhà còn lại. Trong lúc đánh nhau, một người bị đâm trúng nhiều nhát gục tại hiện trường. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Công an quận 11 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và triệu tập những người liên quan lên trụ sở làm việc.

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