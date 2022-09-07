Từ Sóc Trăng lên Bình Dương, người cha ròng rã chạy khắp nơi tìm con gái làm trong quán karaoke bị cháy

Bác sĩ Nguyễn Đình Đạt, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa An Phú, chia sẻ từ khi nhận được tin có vụ cháy lớn gần bệnh viện, cứ vài phút lại có xe cấp cứu chở về 5-7 bệnh nhân. Tất cả họ mặt đều đen nhẻm, quần áo ướt sũng, một số người chảy máu đầu, gãy tay, gãy chân.

Theo thông tin từ Zing, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) từ tối 6/9 đến sáng 7/9 liên tục tiếp nhận các nạn nhân bị thương trong vụ cháy quán karaoke An Phú.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, đến 11h trưa ngày 7/9, chị Kim Nhung hối hả chạy đến Bệnh viện đa khoa An Phú để tìm chị gái mình là Kim Dung, 26 tuổi, nhân viên quán karaoke. Chị Nhung cho biết, khoảng 21 giờ hôm qua chị Dung gọi điện báo tin đang bị mắc kẹt ở lầu 3 của quán, khói mù mịt không tìm ra đường thoát. Vừa dứt lời, chị Dung tắt máy, sau đó người nhà không liên lạc được...

Lo sợ chị gái lành ít dữ nhiều, chị Kim Nhung vừa khóc, vừa cầm điện thoại mở hình chị gái để hỏi thăm thông tin ở bệnh viện. Trong khi đó, chưa biết con gái sống chết ra sao, cha chị Kim Dung từ quê Sóc Trăng đón xe khách lên Bình Dương để tìm kiếm con gái.

"Tôi đã đi hai bệnh viện để hỏi thăm thông tin chị gái nhưng chưa có. Nghe nói nhiều nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương nên tôi tiếp tục đến đó hỏi thăm", chị Nhung nghẹn giọng.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm, tìm kiếm các tầng của quán karaoke - Ảnh: Zing

Cảnh sát PCCC đang tiếp cận vào trong khu vực nghi có người mắc kẹt tại tầng trên cùng của quán karaoke - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 6/9, quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) bốc cháy ngùn ngụt. Quán karaoke bị cháy cao 3 tầng, có diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2, trong đó diện tích cháy khoảng 400 m2, nằm ở khu vực tầng 2, 3. Đến 11h ngày 7/9, cơ quan chức năng xác định đã có 14 người tử vong trong vụ cháy.