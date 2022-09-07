Từ Sóc Trăng lên Bình Dương, người cha ròng rã chạy khắp nơi tìm con gái làm trong quán karaoke bị cháy

Sau khi nghe con gái điện báo kẹt trong quán karaoke bị cháy ở Bình Dương, cha chị Dung tức tốc chạy đến hiện trường, rồi vào các bệnh viện lân cận để tìm con nhưng vẫn chưa có tin tức gì.
- Vụ cháy ở quán karaoke tại Bình Dương khiến ít nhất 15 người tử vong: Nhiều thi thể chưa xác định được danh tính
- Tình trạng sức khỏe hiện tại của các nạn nhân sống sót trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương
Theo thông tin từ Zing, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) từ tối 6/9 đến sáng 7/9 liên tục tiếp nhận các nạn nhân bị thương trong vụ cháy quán karaoke An Phú.
Bác sĩ Nguyễn Đình Đạt, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa An Phú, chia sẻ từ khi nhận được tin có vụ cháy lớn gần bệnh viện, cứ vài phút lại có xe cấp cứu chở về 5-7 bệnh nhân. Tất cả họ mặt đều đen nhẻm, quần áo ướt sũng, một số người chảy máu đầu, gãy tay, gãy chân.
Theo thông tin từ báo Dân Trí, đến 11h trưa ngày 7/9, chị Kim Nhung hối hả chạy đến Bệnh viện đa khoa An Phú để tìm chị gái mình là Kim Dung, 26 tuổi, nhân viên quán karaoke. Chị Nhung cho biết, khoảng 21 giờ hôm qua chị Dung gọi điện báo tin đang bị mắc kẹt ở lầu 3 của quán, khói mù mịt không tìm ra đường thoát. Vừa dứt lời, chị Dung tắt máy, sau đó người nhà không liên lạc được...
Lo sợ chị gái lành ít dữ nhiều, chị Kim Nhung vừa khóc, vừa cầm điện thoại mở hình chị gái để hỏi thăm thông tin ở bệnh viện. Trong khi đó, chưa biết con gái sống chết ra sao, cha chị Kim Dung từ quê Sóc Trăng đón xe khách lên Bình Dương để tìm kiếm con gái.
"Tôi đã đi hai bệnh viện để hỏi thăm thông tin chị gái nhưng chưa có. Nghe nói nhiều nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương nên tôi tiếp tục đến đó hỏi thăm", chị Nhung nghẹn giọng.
Trước đó, vào khoảng 21h ngày 6/9, quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) bốc cháy ngùn ngụt. Quán karaoke bị cháy cao 3 tầng, có diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2, trong đó diện tích cháy khoảng 400 m2, nằm ở khu vực tầng 2, 3. Đến 11h ngày 7/9, cơ quan chức năng xác định đã có 14 người tử vong trong vụ cháy.