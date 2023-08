Từ Sóc Trăng lên Bình Dương, người cha ròng rã chạy khắp nơi tìm con gái làm trong quán karaoke bị cháy

Theo thông tin từ Zing, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) từ tối 6/9 đến sáng 7/9 liên tục tiếp nhận các nạn nhân bị thương trong vụ cháy quán karaoke An Phú.

Bác sĩ Nguyễn Đình Đạt, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa An Phú, chia sẻ từ khi nhận được tin có vụ cháy lớn gần bệnh viện, cứ vài phút lại có xe cấp cứu chở về 5-7 bệnh nhân. Tất cả họ mặt đều đen nhẻm, quần áo ướt sũng, một số người chảy máu đầu, gãy tay, gãy chân.