Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: 13 người thiệt mạng, nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện

Xã hội 07/09/2022 14:05

Cập nhật tình hình vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương đến 13h ngày 7/9: 13 người thiệt mạng, có thể do chập điện.

Dẫn theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online đến 13h ngày 7-9, cơ quan chức năng đã đưa tổng cộng 13 thi thể ra khỏi quán karaoke An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương sau khi nơi đây xảy ra cháy vào tối 6/9.

Theo VnExpress, đám cháy bùng phát ở quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú lúc gần 21h hôm qua (6/9). Một số người dùng bình chữa cháy tại chỗ dập nhưng bất thành. Hỏa hoạn diễn ra bất ngờ khiến nhiều nhân viên và khách không kịp thoát ra ngoài, kêu cứu.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: 13 người thiệt mạng, nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện - Ảnh 1

Đám cháy bùng phát ở quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú lúc gần 21h hôm qua (6/9).

Ảnh: Internet

Theo báo Người Lao Động, đến 10 giờ 30 ngày 7/9, đám cháy tại quán karaoke An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) vẫn chưa hoàn toàn được khống chế, khói đen bốc cao trở lại trên nóc của quán và nhiều xe chữa cháy tiếp tục tiếp nước để phun vào.

UBND tỉnh Bình Dương cũng chính thức xác nhận thông tin đã ghi nhận 13 người tử vong. Cả 13 thi thể đều chưa rõ danh tính, chưa xác định được nhân thân. 

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được đưa ra có thể là do chập điện. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người bị nạn và gia đình. Mức hỗ trợ với mỗi người tử vong là 30 triệu đồng, với người bị thương là 5 triệu đồng/người.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: 13 người thiệt mạng, nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện - Ảnh 2

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được đưa ra có thể là do chập điện.

Ảnh: Internet

Cơ sở karaoke An Phú được xây dựng với tổng diện tích sàn khoảng 1.500 m2 gồm 3 tầng. Cơ sở này có khoảng 30 phòng hát. Đám cháy bùng phát tại tầng 2 vào lúc 20h45 tối 6/9. 

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương, cơ sở này hoạt động từ năm 2016, do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, hộ khẩu thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, hiện sinh sống tại thành phố Thủ Đức, TP.HCM) làm chủ.

 

Vụ cháy ở quán karaoke tại Bình Dương khiến ít nhất 15 người tử vong: Nhiều thi thể chưa xác định được danh tính

Vụ cháy ở quán karaoke tại Bình Dương khiến ít nhất 15 người tử vong: Nhiều thi thể chưa xác định được danh tính

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke 3 tầng ở TP.Thuận An (Bình Dương), lãnh đạo tỉnh cho biết, vụ cháy đã khiến ít nhất có 15 người tử vong.

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