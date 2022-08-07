Từ quê lên TP.HCM, vợ tá hỏa phát hiện chồng tử vong trong nhà trọ

Xã hội 07/08/2022 13:37

Vào tối ngày 6/8, người vợ từ quê lên phòng trọ kiểm tra thì phát hiện chồng của mình đã tử vong.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, vào ngày 7/8, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết, đang điều tra một người đàn ông tử vong trong phòng trọ trên địa bàn.

Điều tra ban đầu cho thấy, vào tháng 7/2022, người đàn ông khoảng 30 tuổi này cùng vợ tới thuê căn phòng trọ ở đường Sinco, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân để ở. Gần đây, người vợ về quê ở miền Tây và chỉ còn người chồng ở lại căn phòng trên.

Từ quê lên TP.HCM, vợ tá hỏa phát hiện chồng tử vong trong nhà trọ - Ảnh 1
Công an đến hiện trường điều tra vụ việc - Ảnh: Zing

Người dân sống gần hiện trường cho biết, vài ngày trước, người vợ liên lạc nhiều lần với chồng mình nhưng không được. Tối 6/8, người vợ từ quê lên phòng trọ kiểm tra thì phát hiện ông này đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo chia sẻ từ Zing, Công an quận Bình Tân đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc.

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