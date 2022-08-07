Vào tối ngày 6/8, người vợ từ quê lên phòng trọ kiểm tra thì phát hiện chồng của mình đã tử vong.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, vào ngày 7/8, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết, đang điều tra một người đàn ông tử vong trong phòng trọ trên địa bàn.

Điều tra ban đầu cho thấy, vào tháng 7/2022, người đàn ông khoảng 30 tuổi này cùng vợ tới thuê căn phòng trọ ở đường Sinco, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân để ở. Gần đây, người vợ về quê ở miền Tây và chỉ còn người chồng ở lại căn phòng trên.

Công an đến hiện trường điều tra vụ việc - Ảnh: Zing

Người dân sống gần hiện trường cho biết, vài ngày trước, người vợ liên lạc nhiều lần với chồng mình nhưng không được. Tối 6/8, người vợ từ quê lên phòng trọ kiểm tra thì phát hiện ông này đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo chia sẻ từ Zing, Công an quận Bình Tân đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Phẫn nộ trước hành động hất cùi chỏ vào mặt bé trai 3 tuổi của cô giáo Ngày 7/8, bà Nguyễn Thị Nhàng, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) cho hay đã nắm thông tin sự việc bé trai 3 tuổi bị cô giáo đánh tại một cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn.

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