Từ 8h ngày 16/8, Đà Nẵng sẽ dừng tất cả các hoạt động trong 7 ngày để tăng cường phòng, chống COVID-19

Tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố phải tạm dừng trong vòng 7 ngày và người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, sáng ngày 14/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại TP. Đà Nẵng cho hay, lãnh đạo thành phố đã thống nhất chủ trương từ 8h ngày 16/8 đến 8h ngày 23/8, dừng tất cả các hoạt động tại Đà Nẵng. Theo đó, Đà Nẵng thực hiện nghiêm nguyên tắc "ai ở đâu ở đó", người dân không được ra khỏi nhà, thực hiện cách ly tuyệt đối nhà với nhà.

Đồng thời, các Cơ quan, công sở, đơn vị phải giảm tối đa số lượng người làm việc tại trụ sở, chỉ cử người ở lại làm những công việc thật sự cần thiết (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch). Các doanh nghiệp sản xuất tại các KCN và khu công nghệ cao được phép hoạt động và chỉ được tối đa 30% số lượng người lao động tại đơn vị; tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải đảm bảo tổ chức "3 tại chỗ" (làm việc tại chỗ - ăn uống tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ).

Ban chỉ đạo đề nghị người dân không tập trung đông người để mua sắm lương thực thực phẩm dự trữ quá nhiều - Ảnh: Tiền Phong

Bên cạnh, người dân được yêu cầu không tập trung đông người để mua sắm lương thực thực phẩm dự trữ quá nhiều, nguy cơ lây lan dịch bệnh cho chính mình và cộng đồng. Thành phố đã chỉ đạo các ngành và địa phương xây dựng phương án bảo đảm lương thực thực phẩm thiết yếu cung ứng đến tận các tổ dân phố, đến người dân, cũng như có phương án hỗ trợ các gia đình khó khăn.

Theo thông tin của Vov.vn, trong thời gian 7 ngày áp dụng biện pháp nêu trên, Sở Y tế sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 một cách nhanh chóng, an toàn, hiệu quả trên diện rộng, có độ bao phủ toàn thành phố để tìm và nhanh chóng đưa các bệnh nhân mắc COVID-19 ra khỏi cộng đồng.

Đồng thời, khẩn trương khoanh vùng, đánh giá chính xác về mức độ nguy cơ dịch bệnh theo từng khu vực quận, huyện, phường, xã, thôn, tổ dân phố để lãnh đạo thành phố quyết định các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các ngành và địa phương xây dựng phương án cụ thể nhằm bảo đảm cung ứng lương thực thực phẩm thiết yếu đến tận các tổ dân phố, đến người dân, phương án hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-8h-ngay-16-8-da-nang-se-dung-tat-ca-cac-hoat-dong-trong-7-ngay-de-tang-cuong-phong-chong-covid-19-417982.html