Bà cụ khoảng 70-80 tuổi được phát hiện tử vong tại cánh đồng Rắn ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Nhà chức trách đã phát thông báo tìm tung tích.

Theo thông tin từ VTV News, ngày 23/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Sóc Sơn đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc cụ bà tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Trước đó, vào 17h40 ngày 21/8, Công an xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại cánh đồng Rắn, thôn Cả, xã Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội có 1 thi thể nữ giới.

Tại hiện trường, phát hiện 1 thi thể (khoảng 70 đến 80 tuổi) đang trong giai đoạn phân hủy, mặc áo nâu, quần đen, đi dép tổ ong màu xanh, dáng người nhỏ, cao khoảng 1m40 - 1m50, đeo dây tràng hạt màu trắng.

Đồ vật của cụ bà được công an tìm thấy tại hiện trường - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin từ báo Giao Thông, do nạn nhân không mang theo giấy tờ cá nhân, nên hiện cơ quan chức năng không xác định được danh tính.

Công an huyện Sóc Sơn thông báo: Ai biết tung tích của nạn nhân xin báo cho công an huyện theo số điện thoại 024.3884.3547 hoặc trang facebook Công an TP Hà Nội.

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