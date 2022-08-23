Người phụ nữ bị nhồi máu phổi vì uống 12-15 viên thuốc tránh thai khẩn cấp mỗi tháng

Xã hội 23/08/2022 13:38

Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cho biết vừa cấp cứu thành công cho nữ bệnh nhân 34 tuổi nhồi máu phổi do lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 23/8, bệnh viện (BV) Trung ương quân đội 108 cho biết vừa cấp cứu thành công cho nữ bệnh nhân 34 tuổi nhồi máu phổi do lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp.

Bệnh nhân bị đau tức ngực, khó thở ngày thứ 2, đã cấp cứu và điều trị tại tuyến trước nhưng tình trạng khó thở ngày càng nặng lên, được chuyển đến BV trong tình trạng tỉnh, khó thở, thở oxy hỗ trợ 5 lít/phút, Sp02 92%, rì rào phế nang 2 phổi giảm, có tiếng thổi tâm thu tại ổ van ba lá, tĩnh mạch cổ nổi, gan to mấp mé bờ sườn.

Khai thác tiền sử, được biết bệnh nhân thường xuyên sử dụng thuốc tránh thai Levonorgestrel 10 năm nay, thường uống 12-15 viên/tháng.

Khi vào BV, bệnh nhân được chỉ định xét nghiệm cấp cứu, siêu âm tim có hình ảnh giãn buồng tim phải, hở nặng van ba lá, tăng áp lực động mạch phổi. Bác sĩ cấp cứu hướng chẩn đoán tới bệnh thuyên tắc động mạch phổi cấp và quyết định cho chụp CT ngực có tiêm thuốc cản quang, kết quả là hình ảnh huyết khối động mạch phổi 2 bên.

Người phụ nữ bị nhồi máu phổi vì uống 12-15 viên thuốc tránh thai khẩn cấp mỗi tháng - Ảnh 1
Hình ảnh CT lồng ngực bệnh nhân bị tắc động mạch phổi cấp tính - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Bệnh nhân được chẩn đoán xác định là huyết khối thuyên tắc động mạch phổi cấp tính, lạm dụng thuốc tránh thai Levonorgestrel. Bệnh nhân được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tim mạch theo phác đồ chống đông, hỗ trợ hô hấp tích cực. Sau 7 ngày, bệnh nhân đã hết khó thở, toàn trạng ổn định, được ra viện.

Theo thông tin từ Zing News, BS Phạm Quang Trình, khoa Cấp cứu, cho biết tắc mạch phổi xuất phát từ các huyết khối (embolus) đã bị vỡ và trôi tự do trong mạch máu. Khi huyết khối nằm trong động mạch phổi, nó sẽ chặn lưu lượng máu vốn đến phổi để nhận lấy oxy.

Do tắc nghẽn tại phổi, áp suất dội ngược lên tim phải. Tim phải có thể bị giãn, gây hở van ba lá. Tim phải phình to chèn ép tim trái, ảnh hưởng tới khả năng co bóp. Nếu tim trái không thể bơm đủ máu, huyết áp cũng giảm xuống làm tình trạng thiếu oxy mô tiến triển nặng lên, có thể dẫn đến suy đa tạng và tử vong.

Theo nghiên cứu của Alain Weill trên tạp chí BMJ 2016, 100.000 phụ nữ sử dụng viên tránh thai trong một năm, ước tính có 33 người sẽ bị thuyên tắc phổi. Đối với thuốc tránh thai khẩn cấp, các bác sĩ khuyến cáo không dùng quá 2 lần trong một chu kỳ kinh nguyệt.

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