Bảy học sinh cấp 3 nhập viện vì hút thuốc lá điện tử

Xã hội 22/08/2022 19:33

7 học sinh trường THPT Yên Hưng, thị xã Quảng Yên, nhập viện vì chóng mặt, buồn nôn sau khi hút thuốc lá điện tử.

Theo thông tin từ VOV, sự việc xảy ra tại Trường THPT Yên Hưng, TX Quảng Yên, Quảng Ninh. Một nhóm học sinh đã phải nhập viện cấp cứu vì hút thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc.

Sau đó, 6 học sinh khác cũng rơi vào trạng thái tương tự và được Nhà trường bố trí xe đưa tới Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên.    

Chiều ngày 22/8, đại diện trường THPT Yên Hưng (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) cho biết, nhóm 7 học sinh (5 nam, 2 nữ) đã hút thuốc lá điện tử dẫn đến tình trạng này. Hiện sức khỏe các em đã ổn định và có thể xuất viện sớm. 

Bảy học sinh cấp 3 nhập viện vì hút thuốc lá điện tử - Ảnh 1
Trường THPT Yên Hưng đang phối hợp với Công an thị xã Quảng Yên điều tra vụ việc - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VnExpress, bà Nguyễn Thị Phượng, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Hưng, một nữ sinh lớp 11 sáng 22/8 mang thuốc lá điện tử đến trường rồi rủ các bạn hút cùng. Sau đó, 7 học sinh có biểu hiện chóng mặt và buồn nôn. 

"Trường đã mời Công an thị xã Quảng Yên điều tra vụ việc. Sau khi học sinh khỏe hẳn và có kết luận của công an, chúng tôi sẽ mời phụ huynh cùng các em liên quan tới trường để cùng có biện pháp giáo dục" - bà Phương nói.

Theo WHO, thuốc lá điện tử nung nóng một loại dịch chứa nicotine tạo ra khí aerosol để người sử dụng hít vào. WHO cho rằng thuốc nung tạo ra chất khí độc hại, có nhiều chất độc giống như trong khói thuốc lá và nên được kiểm soát như thuốc lá.

Nicotine là chất gây nghiện mạnh và có hại cho sức khỏe, đặc biệt đối với trẻ em, vị thành niên và phụ nữ có thai.

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