Được người đi đường khuyên ngăn, nam thanh niên sau đó đã bình tĩnh trở lại.

Theo thông tin từ Zing.vn cho biết, khoảng 10h ngày 22/8, nhiều người lưu thông qua cầu Đồng Nai, phường An Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai) phát hiện một nam thanh niên đứng trên thành cầu có biểu hiện bất thường.

Khi hỏi chuyện, người dân phát hiện anh này có ý định nhảy xuống sông tự tử nên giữ lại và trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an phường An Bình đến hiện trường thuyết phục và đưa thanh niên này về trụ sở làm việc.

Người dân đã giữ nam thanh niên lại và bàn giao cho công an. Ảnh: Zing.vn

Thông tin từ báo Thanh Niên, tại cơ quan công an, anh này cho biết muốn nhảy cầu Đồng Nai vì thất tình.

Công an phường An Bình (TP Biên Hòa) sau đó đã thông báo cho người thân thanh niên này từ TP.HCM đến và bàn giao.

Cầu Đồng Nai nằm ở cửa ngõ phía đông vào TP.HCM, thuộc địa phận TP.Biên Hòa (Đồng Nai) và TP.Dĩ An (Bình Dương). Đã có nhiều trường hợp người dân tới đây nhảy cầu tự tử.

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