Sau cú va chạm khiến nam thanh niên đi xe máy ngã xuống đường tử vong, xe ô tô con màu trắng rồ ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Công an quận 12 (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong nhưng ô tô liên quan đến vụ việc tự ý rời khỏi hiện trường.

Khoảng 2h17 ngày 17/3, một nam thanh niên chưa rõ danh tính điều khiển xe máy BKS: 59G2-019.71 lưu thông trên đường Đông Bắc (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM) theo hướng Tô Ký về Bệnh viện quận 12.

Truy tìm tài xế tông tử vong nam thanh niên rồi rồ ga bỏ chạy khỏi hiện trường - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp Thị

Khi đến trước số nhà 58 đường Đông Bắc, chiếc xe máy va chạm với ô tô con màu trắng khiến nam thanh niên ngã xuống đường và tử vong sau đó.

Sau khi tông tử vong nam thanh niên, chiếc ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường theo hướng về đường Tô Ký.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera khu vực để điều tra.

Hiện cơ quan chức năng quận 12 đã phát đi thông báo truy tìm người lái ô tô để phục vụ công tác điều tra.

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