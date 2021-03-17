Gã đàn ông cầm súng bắn chết chị họ vì... họ hàng với nhau mà không lưu số điện thoại của nhau.

Ngày 16/3, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Đinh Hnih (SN 1986, trú tại xã Yang Nam, huyện Kông Chro, Gia Lai) về tội "Giết người".

Bị cáo Đinh Hnih tại phiên tòa - Ảnh: Công Lý

Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 21/7/2020, gia đình Đinh Hnih tổ chức uống rượu cúng rẫy tại nhà thuộc làng Tpông, xã Yang Nam, huyện Kông Chro và mời mọi người trong gia đình cùng bạn bè cùng làng tham dự.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày nhiều người đã đi về trước, chỉ còn vợ chồng Đinh Hnih, bố mẹ và vợ chồng chị Đinh Hech (SN 1981, cùng trú tại xã Yang Nam, chị họ của Hinh) tiếp tục ngồi uống rượu.

Đang ngồi uống rượu cùng nhau thì chị Đinh Thị Jêr (vợ của Hnih) xin số điện thoại của chị Hech để hôm sau gọi qua ăn hết số thức ăn cúng rẫy còn lại. Nghe thấy vậy, Hnih bực tức việc chị em, họ hàng với nhau mà không lưu số điện thoại của nhau nên Hnih đứng dậy đi vào trong nhà lấy súng ra đe dọa làm mọi người bỏ chạy.

Không dừng lại ở đó, Hnih tiếp tục chĩa súng về phía mọi người đang chạy và bóp cò. Hậu quả, chị Hech bị bắn gục. Sau khi bắn chết chị họ, Hnih đi vào cất súng tại vách nhà và nằm ngủ. Chị Hech được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Kông Chro nhưng đã tử vong.

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đinh Hnih 16 năm tù về tội "Giết người".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ban-chet-chi-ho-vi-ho-hang-voi-nhau-ma-khong-luu-so-dien-thoai-398942.html