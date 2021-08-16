Trốn cách ly để về nhà, nam thanh niên nhảy khỏi tàu hàng từ Đà Nẵng ra Huế rồi gọi bạn gái đến đón

Xã hội 16/08/2021 13:48

Qua hệ thống camera thông minh, lực lượng chức năng phát hiện và truy vết của nam thanh niên nhảy tàu hàng từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên - Huế để trốn cách ly.

Theo VTC news đưa tin, tối ngày 15/8,  ông Nguyễn Xuân Sơn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng chức năng tỉnh vừa phát hiện một người nhảy tàu hàng từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên - Huế để trốn cách ly.

Theo đó, vào lúc 6h40 sáng 15-8, nhận được tin nhắn của người dân phản ánh có đối tượng nhảy tàu xuống khu dân cư tại kiệt 128 Phan Chu Trinh (thành phố Huế). Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh đã phối hợp với Công an thành phố Huế truy vết lộ trình di chuyển của người nhảy tàu trốn cách ly. 

cach ly 1
nam thanh niên T.V.M. cùng bạn gái trích xuất từ camera an ninh của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh Thừa Thiên Huế - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo thông tin của Tuổi trẻ, đến chiều ngày 15/8, cơ quan chức năng đã xác định nam thanh niên nhảy tàu là T.V.M., trú tại phường Thủy Biều, thành phố Huế. Tại cơ quan chức năng, theo lời khai ban đầu, rạng sáng ngày 15/8, T.V.M. đã nhảy lên tàu hàng HH62 từ ga Kim Liên (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) về Huế lúc 6h40 cùng ngày. Lợi dụng khi tàu hàng ngang qua khu dân cư chạy chậm, nam thanh niên đã nhảy xuống tại kiệt 128 Phan Chu Trinh. Sau đó, người này điện thoại gọi bạn gái đến đón chở về nhà tại phường Thủy Biều. 

cach ly 2
Lực lượng chức năng đang lấy lời khai của T.V.M - Ảnh: VTC news

Tối 15/8, tổ công tác đã mời T.V.M. và bạn gái về trạm y tế để thực hiện các quy định về công tác phòng chống dịch, lập biên bản và đưa đi cách ly tập trung theo đúng quy định. Đồng thời, theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Thừa Thiên Huế, hành vi của nam thanh niên này sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong ngày 15-8, tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận 52 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 6 ca bệnh được phát hiện trong cộng đồng, 46 ca được phát hiện tại các điểm cách ly tập trung. 

Cô gái Huế trốn cách ly tại nhà, chèo thuyền vượt sông đến thăm chồng sắp cưới đang bị cách ly

Cô gái Huế trốn cách ly tại nhà, chèo thuyền vượt sông đến thăm chồng sắp cưới đang bị cách ly

Sáng ngày 16/8 thông tin một cô gái ở phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bị lập biên bản xử lý. Vì đang trong thời gian cách ly tại nhà nhưng vẫn cố gắng chèo thuyền vượt sông đến thăm chồng sắp cưới.

Xem thêm
Từ khóa:   trốn khu cách ly bệnh nhân Covid-19 trốn khỏi khu cách ly trốn khu cách ly đi chơi với bạn gái

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 1 giờ 2 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 1 giờ 31 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 1 giờ 55 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 3 giờ 57 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 4 giờ 2 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 4 giờ 21 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1