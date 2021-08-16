Trốn cách ly để về nhà, nam thanh niên nhảy khỏi tàu hàng từ Đà Nẵng ra Huế rồi gọi bạn gái đến đón

Qua hệ thống camera thông minh, lực lượng chức năng phát hiện và truy vết của nam thanh niên nhảy tàu hàng từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên - Huế để trốn cách ly.

Theo VTC news đưa tin, tối ngày 15/8, ông Nguyễn Xuân Sơn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng chức năng tỉnh vừa phát hiện một người nhảy tàu hàng từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên - Huế để trốn cách ly.

Theo đó, vào lúc 6h40 sáng 15-8, nhận được tin nhắn của người dân phản ánh có đối tượng nhảy tàu xuống khu dân cư tại kiệt 128 Phan Chu Trinh (thành phố Huế). Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh đã phối hợp với Công an thành phố Huế truy vết lộ trình di chuyển của người nhảy tàu trốn cách ly.

nam thanh niên T.V.M. cùng bạn gái trích xuất từ camera an ninh của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh Thừa Thiên Huế - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo thông tin của Tuổi trẻ, đến chiều ngày 15/8, cơ quan chức năng đã xác định nam thanh niên nhảy tàu là T.V.M., trú tại phường Thủy Biều, thành phố Huế. Tại cơ quan chức năng, theo lời khai ban đầu, rạng sáng ngày 15/8, T.V.M. đã nhảy lên tàu hàng HH62 từ ga Kim Liên (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) về Huế lúc 6h40 cùng ngày. Lợi dụng khi tàu hàng ngang qua khu dân cư chạy chậm, nam thanh niên đã nhảy xuống tại kiệt 128 Phan Chu Trinh. Sau đó, người này điện thoại gọi bạn gái đến đón chở về nhà tại phường Thủy Biều.

Lực lượng chức năng đang lấy lời khai của T.V.M - Ảnh: VTC news

Tối 15/8, tổ công tác đã mời T.V.M. và bạn gái về trạm y tế để thực hiện các quy định về công tác phòng chống dịch, lập biên bản và đưa đi cách ly tập trung theo đúng quy định. Đồng thời, theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Thừa Thiên Huế, hành vi của nam thanh niên này sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong ngày 15-8, tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận 52 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 6 ca bệnh được phát hiện trong cộng đồng, 46 ca được phát hiện tại các điểm cách ly tập trung.

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