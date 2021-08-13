Bệnh nhân F0 trốn khỏi khu cách ly tập trung điều trị, gây thiệt hại gần 300 triệu đồng

Xã hội 13/08/2021 17:57

Đang thực hiện cách ly tập trung để điều trị Covid-19, Lưu Văn S. (Vĩnh Phúc) đã bỏ trốn khỏi bệnh viện dã chiến, gây thiệt hại hơn 290 triệu đồng.

Theo báo Pháp luật đưa tin, ngày 13/8, Công an TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Lưu Văn S. (43 tuổi, trú huyện Tam Dương) về tội vi phạm quy định về an toàn nơi đông người, theo Điều 295 BLHS.

Trước đó, ngày 31/7, khi đang được điều trị COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến Vĩnh Phúc, ông S. đã lợi dụng lúc sơ hở của lực lượng chức năng để bỏ trốn khỏi khu điều trị. Ngay trong đêm, Công an tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương truy tìm và đến 22 giờ cùng ngày, công an đã tìm thấy và đưa S. về lại bệnh viện điều trị.

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Hà Văn Minh và Lê Hữu Khoa hiện đang tiếp tục thực hiện cách ly tại khu vực cách ly tập trung - Ảnh: Người Lao động 

Hành vi trốn khỏi khu cách ly ngoài nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, Cơ quan điều tra Công an TP. Vĩnh Yên còn xác định đối tượng S. đã gây thiệt hại hơn 290 triệu đồng vì các chi phí cho hoạt động điều tra, truy tìm, truy vết phòng dịch bệnh.

Tương tự trường hợp trên, 2 nam thanh niên gồm Hà Văn M. (SN 1993, ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Hữu K. (SN 1993, ở huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) là công nhân xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Cả M. và K. thuộc đối tượng F1 có quyết định phải thực hiện cách ly tập trung nhưng đã bỏ trốn khỏi khu cách ly. Sau đó, 2 đối tượng này đã bị bắt lại, Công an TP. Vĩnh Yên cũng đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

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Sau khi về nước, các thành viên trong đoàn được cách ly tại một khách sạn ở đường Hàng Bông, Hà Nội trong 14 ngày theo quy định.

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