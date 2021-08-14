Tại huyện Hoài Ân, ca Covid-19 mới được ghi nhận là nữ bệnh nhân 40 tuổi (ngụ xã Ân Hữu) là người nhà của 2 bệnh nhân được phát hiện lây nhiễm trong cộng đồng từ ổ dịch ở xã Ân Tường Tây.

Theo thông tin của Người lao động, sáng ngày 14/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định đã thông tin về 7 ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn. Trong đó, huyện Phù Mỹ có 4 ca, huyện Tuy Phước 1 ca, huyện Tây Sơn 1 ca và huyện Hoài Ân 1 ca.

Sau 5 ngày phát hiện, ổ dịch ở xã Ân Tường Tây đã ghi nhận tổng 39 ca Covid-19. Trong đó, ngoài N.T.T là F0, 38 ca Covid-19 còn lại là F1, F2, F3 và F4 của N.T.T cũng thành F0.

Trước đó, từ ngày 9 đến 13/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định, đã thông tin về 38 ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng ở 2 xã Ân Tường Tây và Ân Hữu. Nguồn lây đầu tiên của ổ dịch này là thiếu nữ N.T.T (16 tuổi, ngụ xã Ân Tường Tây), trở về từ tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin của báo Gia Lai, kiểm tra lịch trình thông qua khai báo y tế, ngày 24/7, N.T.T từ tỉnh Bình Dương về đến địa phương vào trưa ngày 25/7, sau đó được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR lần 1 ngày 28/7, lần 2 ngày 31/7 đối với N.T.T đều âm tính SARS-CoV-2.

Theo thông của báo Gia Lai, ngày 7/8, cô này được làm xét nghiệm định kỳ bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 thì kết quả cho dương tính nên chuyển cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 8/8, bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

Từ xã Ân Tường Tây, ổ dịch Covid-19 đã lây lan sang xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân - Ảnh: Người Lao động

Theo nguồn báo Người Lao động tìm hiểu, nguyên nhân chính khiến dịch lây lan nhanh ở huyện Hoài Ân xuất phát từ nữ bệnh nhân 49 tuổi (ngụ xã Ân Tường Tây), là mẹ của N.T.T. Trong thời gian con gái thực hiện cách ly tại nhà, mẹ của N.T.T thường xuyên đi ra ngoài, tiếp xúc với nhiều người ở địa phương. Thậm chí, tại thời điểm đang giãn cách xã hội, mẹ cô còn tụ tập đánh bài "thư giãn" với nhiều phụ nữ trong xã.

Như vậy, có 6 người phụ nữ trong xã Ân Tường Tây được xác định dương tính SARS-CoV-2 sau khi ngồi cùng sòng bài với mẹ N.T.T vào ngày 2/8. Ngoài 6 trường hợp trên, còn có 2 người phụ nữ khác tiếp xúc gần với mẹ của N.T.T cũng được xác định dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đã có ít nhất 8 trường hợp tiếp xúc gần với mẹ của N.T.T dương tính SARS-CoV-2. Từ những ca bệnh này, dịch đã nhanh chóng lây lan trong xã Ân Tường Tây rồi sang xã Ân Hữu như hiện nay.