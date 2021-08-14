Bình Định: Con gái thực hiện cách ly tại nhà, mẹ tụ tập đánh bài 'thư giãn', vài ngày sau địa phương xuất hiện ổ dịch lớn

Xã hội 14/08/2021 11:35

Trong thời gian con gái thực hiện cách ly tại nhà, mẹ của N.T.T thường xuyên đi ra ngoài, tiếp xúc với nhiều người ở địa phương. Thậm chí, tụ tập đánh bài "thư giãn" với nhiều phụ nữ trong xã.

Theo thông tin của Người lao động, sáng ngày 14/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định đã thông tin về 7 ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn. Trong đó, huyện Phù Mỹ có 4 ca, huyện Tuy Phước 1 ca, huyện Tây Sơn 1 ca và huyện Hoài Ân 1 ca.

Tại huyện Hoài Ân, ca Covid-19 mới được ghi nhận là nữ bệnh nhân 40 tuổi (ngụ xã Ân Hữu) là người nhà của 2 bệnh nhân được phát hiện lây nhiễm trong cộng đồng từ ổ dịch ở xã Ân Tường Tây.

Trước đó, từ ngày 9 đến 13/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định, đã thông tin về 38 ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng ở 2 xã Ân Tường Tây và Ân Hữu. Nguồn lây đầu tiên của ổ dịch này là thiếu nữ N.T.T (16 tuổi, ngụ xã Ân Tường Tây), trở về từ tỉnh Bình Dương.

duong tinh 1
Nhân viên y tế Bình Định lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân địa phương - Ảnh: Người Lao động

Sau 5 ngày phát hiện, ổ dịch ở xã Ân Tường Tây đã ghi nhận tổng 39 ca Covid-19. Trong đó, ngoài N.T.T là F0, 38 ca Covid-19 còn lại là F1, F2, F3 và F4 của N.T.T cũng thành F0. 

Theo thông tin của báo Gia Lai, kiểm tra lịch trình thông qua khai báo y tế, ngày 24/7, N.T.T từ tỉnh Bình Dương về đến địa phương vào trưa ngày 25/7, sau đó được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR lần 1 ngày 28/7, lần 2 ngày 31/7 đối với N.T.T đều âm tính SARS-CoV-2.

Theo thông của báo Gia Lai, ngày 7/8, cô này được làm xét nghiệm định kỳ bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 thì kết quả cho dương tính nên chuyển cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 8/8, bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

duong tinh 2
Từ xã Ân Tường Tây, ổ dịch Covid-19 đã lây lan sang xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân - Ảnh: Người Lao động

Theo nguồn báo Người Lao động tìm hiểu, nguyên nhân chính khiến dịch lây lan nhanh ở huyện Hoài Ân xuất phát từ nữ bệnh nhân 49 tuổi (ngụ xã Ân Tường Tây), là mẹ của N.T.T. Trong thời gian con gái thực hiện cách ly tại nhà, mẹ của N.T.T thường xuyên đi ra ngoài, tiếp xúc với nhiều người ở địa phương. Thậm chí, tại thời điểm đang giãn cách xã hội, mẹ cô còn tụ tập đánh bài "thư giãn" với nhiều phụ nữ trong xã.

Như vậy, có 6 người phụ nữ trong xã Ân Tường Tây được xác định dương tính SARS-CoV-2 sau khi ngồi cùng sòng bài với mẹ N.T.T vào ngày 2/8. Ngoài 6 trường hợp trên, còn có 2 người phụ nữ khác tiếp xúc gần với mẹ của N.T.T cũng được xác định dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đã có ít nhất 8 trường hợp tiếp xúc gần với mẹ của N.T.T dương tính SARS-CoV-2. Từ những ca bệnh này, dịch đã nhanh chóng lây lan trong xã Ân Tường Tây rồi sang xã Ân Hữu như hiện nay.

 

Tối ngày 13/8: Hà Tĩnh ghi nhận thêm 1 ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng nhưng chưa rõ nguồn lây

Tối ngày 13/8: Hà Tĩnh ghi nhận thêm 1 ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng nhưng chưa rõ nguồn lây

Bệnh nhân có biểu hiện ngạt mũi, sổ mũi, đau họng nên đã tự mua thuốc cảm cúm về nhà điều trị. Nhưng tình hình sức khoẻ vẫn không đỡ nên bệnh nhân mới đến Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Xem thêm
Từ khóa:   ổ dịch lớn tại Bình Định con cách ly tại nhà mẹ tụ tập đánh bài ổ dịch mới tại Bình Định

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 56 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 1 giờ 25 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 1 giờ 49 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 3 giờ 51 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 3 giờ 56 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 4 giờ 15 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1