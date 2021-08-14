Tối ngày 13/8: Hà Tĩnh ghi nhận thêm 1 ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng nhưng chưa rõ nguồn lây

Bệnh nhân có biểu hiện ngạt mũi, sổ mũi, đau họng nên đã tự mua thuốc cảm cúm về nhà điều trị. Nhưng tình hình sức khoẻ vẫn không đỡ nên bệnh nhân mới đến Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo báo Gia đình.net đưa tin, Hà Tĩnh vừa ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Ngành chức năng tỉnh này đang khẩn trương truy vết và tiến hành phong tỏa khu vực lân cận nơi sinh sống của ca mắc.

Tối ngày 13/8, theo kết quả xét nghiệm của CDC Hà Tĩnh, một công dân có địa chỉ tại tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) dương tính với SARS-CoV-2. Đây là trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, hiện chưa rõ nguồn lây.

Được biết, trước đó, bệnh nhân có biểu hiện ngạt mũi, sổ mũi, đau họng nên đã tự mua thuốc cảm cúm về nhà điều trị. Nhưng đến ngày 13/8, tình hình sức khoẻ vẫn không đỡ nên bệnh nhân mới đến Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên làm xét nghiệm test nhanh 2 lần và đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân bị ho, sốt,... xét nghiệm test nhanh 2 lần và đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau khi phát hiện có trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, CDC Hà Tĩnh đã cử đội cơ động phòng, chống dịch bệnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành điều tra, truy vết và triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch.

Đồng thời, lực lượng chức năng lập 3 chốt phong tỏa tại khu vực bệnh nhân sinh sống với 36 hộ, 120 nhân khẩu tại tại tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên. Ban đầu, lực lượng đã truy vết được 48 trường hợp F1 liên quan và đã đưa đi cách ly, triển khai lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm.

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