Triệt phá tổ chức mua bán trẻ sơ sinh liên tỉnh và 'dịch vụ nuôi đẻ' chờ đến ngày sinh để bán con

Đối tượng này khai nhận nuôi các thai phụ ở nhà chờ ngày sinh con. Các bé vừa lọt lòng sẽ mang đi bán. Các thai phụ đều không muốn nuôi con, hoàn cảnh khó khăn, lầm lỡ... Khi đưa con cho Phương, những người này nhận lại được một khoản tiền nhất định.

Liên quan đến vụ án mua bán trẻ sơ sinh liên tỉnh, theo thông tin từ Vietnamnet, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương triệt phá, một hình thức mới được hé lộ khi lực lượng chức năng khám xét nơi ở của đối tượng. Cụ thể, khi khám xét nơi ở của Chu Thị Cúc Phương (SN 1982, quê Khánh Hòa) tại tỉnh Đắk Nông, cơ quan chức năng phát hiện Phương đang nuôi 4 thai phụ chờ sinh tại nhà mình.

Làm việc với cơ quan công an, Phương khai nhận đã thực hiện trót lọt 24 vụ mua bán trẻ sơ sinh. Tổng cộng đến nay, cơ quan công an xác định có 31 trẻ sơ sinh bị các đối tượng trong đường dây này mua bán. Tuy nhiên, do cả người bán và người mua đều giấu thông tin nên cơ quan điều tra gặp khó khăn trong công tác xác minh thông tin các bé. Hiện, mới xác định được 7 bé bị mua bán, trong đó 6 bé đã được các gia đình nhận nuôi dưỡng, 1 bé được gửi vào cơ sở bảo trợ xã hội tạm thời chăm sóc.

Đó là “dịch vụ nuôi đẻ” do Phương tổ chức. Nếu các bà mẹ mang bầu có nhu cầu bán con, Phương sẽ tập hợp tại nhà của mình ở xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) để nuôi chờ đến ngày sinh. Sau khi cháu bé lọt lòng, Phương đem bán không cần biết người mua vì mục đích gì.

Các thai phụ ở trong nhà của Phương tại tỉnh Đắk Nông - Ảnh: Vietnamnet

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh với nhiều đối tượng tham gia và đã mua bán trót lọt 31 trẻ sơ sinh.

Đến nay đã có 8 bị can bị khởi tố với các hành vi “mua bán người dưới 16 tuổi” và “làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”. Đồng thời củng cố để khởi tố đối với hơn 16 đối tượng khác có liên quan như người mua trẻ sơ sinh, sử dụng giấy tờ giả để hợp thức hóa nguồn gốc các bé.

Các đối tượng môi giới mua bán trẻ sơ sinh bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Ngọc Như (SN 1993, ngụ TP.HCM), Nguyễn Thị Mai (SN 1997, quê Tiền Giang), Chu Thị Cúc Phương (SN 1982, quê Khánh Hòa), Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 2001, quê Bạc Liêu).

Bốn đối tượng có hành vi bán con mới đẻ bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1989, quê Tây Ninh), Lê Thị Ngọc Thắm (SN 2000, quê Long An), Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1997, quê Bến Tre) và Châu Gia Hân (SN 2004, quê Đồng Tháp).

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các đối tượng trên đã thực hiện hành vi mua bán 31 trẻ sơ sinh, trong đó Như thực hiện thành công 5 vụ, Chu Thị Cúc Phương thực hiện 24 vụ, Nguyễn Thị Thùy Dương thực hiện 2 vụ.

Giấy tờ giả nhóm Như cung cấp cho người mua trẻ em - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, trước đó, những ngày đầu tháng 7, trinh sát hình sự phát hiện người phụ nữ tên Trúc, nick Zalo là Thiên Trúc thường có mặt ở Bệnh viện Sản nhi Bình Dương với dấu hiệu khả nghi. Cô này thường xuyên tiếp cận các thai phụ đến đây khám; hoặc dò hỏi nhân viên, y tá, điều dưỡng thông tin của sản phụ mới sinh con.

Trúc tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Như, 29 tuổi, ngụ TP.HCM, tham gia rất nhiều nhóm kín "cho, tặng con nuôi" trên Zalo, Facebook. Đánh giá đây có thể là đường dây mua bán trẻ em hoạt động trá hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Dương xác lập chuyên án để triệt phá.

Theo điều tra, Như thường xuyên đến các bệnh viện phụ sản, phòng khám thai tư nhân ở Bình Dương, TP.HCM làm quen với thai phụ. Khi biết người nào mang thai ngoài ý muốn, không muốn nuôi con do hoàn cảnh khó khăn (chủ yếu công nhân, lao động nghèo), Như dụ dỗ họ "cho con đi làm con nuôi" để lấy 20-30 triệu đồng.

Sau đó, Như lên các nhóm chat của mình rao bán em bé vừa mua được với giá 35-60 triệu đồng, kèm bộ hồ sơ giả (giấy chứng sinh, giấy xác nhận AND, giấy khai sinh...) để hợp thức hóa nguồn gốc trẻ với giá 30-40 triệu. Với cách thức này, trước đó, Như và đồng phạm đã mua bán thành công 4 trường hợp ở Bình Phước, Kiên Giang, TP HCM và Bình Dương.

Ngày 15/8, ban chuyên án phát hiện đường dây này sẽ bán trẻ sơ sinh ở vùng giáp ranh Bình Dương và Bình Phước. Khi Như ôm em bé lên ôtô 4 chỗ màu trắng đi từ TP HCM về Bình Dương, các trinh sát lập tức bám theo.

Đến chiều hôm sau, tại đoạn đường ĐT 744 thuộc địa bàn thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, trinh sát bắt quả tang cô ta bán trẻ 7 ngày tuổi, thu giữ hai giấy phân tích, xác nhận AND, giấy chứng sinh (giả). Như khai đã mua đứa bé từ người mẹ 25 tuổi, quê Tiền Giang, với giá 15 triệu đồng và phải thanh toán hết tiền viện phí. Người mẹ này cũng bị bắt.

Như thừa nhận từ tháng 2 đến khi bị bắt đã mua bán 6 trẻ sơ sinh, trong đó đứa bé đầu tiên chính là con ruột của mình. Từ lời khai của Như, ban chuyên án bắt khẩn cấp hai người tại Đăk Nông là Chu Thị Cúc Phương, 40 tuổi và Nguyễn Thị Thùy Dương, 22 tuổi. Trong đó, Phương mua bán 24 trẻ, Dương bán con ruột của mình và một trẻ khác.