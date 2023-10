Triệt phá tổ chức mua bán trẻ sơ sinh liên tỉnh và 'dịch vụ nuôi đẻ' chờ đến ngày sinh để bán con

Liên quan đến vụ án mua bán trẻ sơ sinh liên tỉnh, theo thông tin từ Vietnamnet, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương triệt phá, một hình thức mới được hé lộ khi lực lượng chức năng khám xét nơi ở của đối tượng. Cụ thể, khi khám xét nơi ở của Chu Thị Cúc Phương (SN 1982, quê Khánh Hòa) tại tỉnh Đắk Nông, cơ quan chức năng phát hiện Phương đang nuôi 4 thai phụ chờ sinh tại nhà mình.

Đó là “dịch vụ nuôi đẻ” do Phương tổ chức. Nếu các bà mẹ mang bầu có nhu cầu bán con, Phương sẽ tập hợp tại nhà của mình ở xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) để nuôi chờ đến ngày sinh. Sau khi cháu bé lọt lòng, Phương đem bán không cần biết người mua vì mục đích gì.

Làm việc với cơ quan công an, Phương khai nhận đã thực hiện trót lọt 24 vụ mua bán trẻ sơ sinh. Tổng cộng đến nay, cơ quan công an xác định có 31 trẻ sơ sinh bị các đối tượng trong đường dây này mua bán. Tuy nhiên, do cả người bán và người mua đều giấu thông tin nên cơ quan điều tra gặp khó khăn trong công tác xác minh thông tin các bé. Hiện, mới xác định được 7 bé bị mua bán, trong đó 6 bé đã được các gia đình nhận nuôi dưỡng, 1 bé được gửi vào cơ sở bảo trợ xã hội tạm thời chăm sóc.