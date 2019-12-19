Trên đường đi học về, 2 học sinh cấp 1 gặp tai nạn thương tâm, bị cuốn vào gầm container dẫn đến tử vong. Sau khi hoàn thành các thủ tục, thi thể 2 nạn nhân đã được đưa về nhà lo hậu sự.

Mới đây, lãnh đạo Công an xã Kim Sơn (huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội) xác nhận vào khoảng 17 giờ chiều hôm qua (18/12), trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm.

Nạn nhân được xác định là em N.Đ.H (sinh năm 2012) và N.Q.T (sinh năm 2010). Vào thời điểm trên, ông N.Đ.H (sinh năm 1958, trú xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đến đón bé Đ. và T. sau giờ tan học.

Trên đường về nhà, 2 học sinh tiểu học gặp tai nạn thương tâm dẫn đến tử vong - Ảnh: Internet

Khi xe chạy đến trước cổng UBND xã Kim Sơn thì xe máy của ông H. va chạm với container mang biển số 15C 317.21 kéo theo rơ – mooc 15R 079.75. Vụ tai nạn giao thông khiến ông Hùng văng ra xa nhưng may mắn không bị thương. Hai cháu bé xe bị cuốn vào gầm container dẫn đến tử vong.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau khi hoàn thành các thủ tục, thi thể 2 nạn nhân đã được đưa về nhà để lo hậu sự.

Nữ sinh lớp 10 tử vong thương tâm sau va chạm với xe tải

Trước đó 1 ngày, tại tỉnh Hòa Bình cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 nữ sinh lớp 10 tử vong. Cụ thể, vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 17/12, sau khi đi học về nữ sinh N.T.D (sinh năm 2004, trú xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) lái xe máy theo hướng Xuân Mai - Thanh Hóa. Khi chạy đến km439 + 885(G) thuộc địa phận xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn thì xảy ra va chạm với xe tải.

Nữ sinh lớp 10 bị xe tải tông tử vong khi trên đường đi học về - Ảnh: Internet

Sau cú va chạm, em D. tử vong tại chỗ, còn tài xế xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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