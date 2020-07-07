Trần tình chuyện bế con nhỏ đi bar, bà mẹ trẻ càng bị dân mạng 'ném đá' nhiều hơn

Bức ảnh mẹ bế con đi bar khiến dân mạng không khỏi bức xúc, hết lời chỉ trích người mẹ này.

Việc mọi người đi bar, vũ trường là điều hết sức bình thường vì đây là nơi để gặp gỡ bạn bè, giúp giải tỏa stress. Tuy nhiên, mới đây trên mạng xã hội đã nổ ra một cuộc tranh cãi nảy lửa liên quan đến việc một người mẹ bế con đi bar “quẩy”.

Theo thông tin ban đầu, một người dùng mạng xã hội tên N.T.L đã đăng clip bế con nhỏ đi vũ trường trên tài khoản có hơn 18 nghìn lượt theo dõi. Trong clip, người mẹ này vừa bế con vừa lắc lư theo điệu nhạc.

Người mẹ bế con đi bar bị chỉ trích - Ảnh: Internet

Bên dưới bình luận, hầu hết mọi người đều không đồng tình với hành động thiếu suy nghĩ của L. Mọi người cho rằng nhạc trong vũ trường rất to không tốt cho tai của bé. Chưa kể, bên trong vũ trường còn có rất nhiều khói thuốc, hơi men của rượu, bia cũng như có nhiều người lạ sẽ gây ảnh hưởng đến trẻ.

Trước sự chỉ trích gay gắt của dân mạng, L. lên tiếng giải thích rằng khi vừa bước vào cô đã nhét bông vào tai con. Dù vậy, netizen vẫn không đồng tình với hành động của L.

Dù đã lên tiếng giải thích nhưng L. vẫn bị 'ném đá' không thương tiếc - Ảnh: Internet

“Làm mẹ rồi mà không biết tai trẻ nhỏ nhạy cảm lắm sao mà đưa con vào những nơi ồn ào cỡ đó. Thiệt chứ, vừa vô ý thức, vừa thiếu trách nhiệm”, M.B chỉ trích.

“Vũ trường vừa ồn ào, vừa phức tạp, lỡ như có chuyện gì thì lại khóc lóc. Lúc đó, hối hận cũng không kịp rồi. Đây là bài học cho các bà mẹ đang chăm sóc con nhỏ”, một bình luận của cư dân mạng.

Hiện tại, dù người mẹ trẻ vẫn chưa lên tiếng gì thêm nhưng vụ việc vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Con trai đánh con dâu bầm mắt, mẹ chồng thản nhiên phán: ‘Mày không làm gì sao nó đánh?’ Bị chồng đánh, người mẹ trẻ chẳng những không được thông cảm mà còn bị bố mẹ chồng mỉa mai, chửi vô dụng chỉ vì sinh con chưa thể kiếm tiền.

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