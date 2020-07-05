Mới đây, một cô vợ trẻ đã chia sẻ câu chuyện xót xa của mình lên mạng xã hội, nhận được sự đồng cảm của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ.

Khi kết hôn, ai cũng hy vọng mình sẽ được chồng và nhà chồng thương yêu. Thế nhưng, không ít cô gái đã phải chịu cảnh chồng ngoại tình, bị chồng đánh hay gia đình chồng coi thường.

Đêm hôm cũng chỉ mình 2 mẹ con với nhau. Đợt đó còn bị trầm cảm sau sinh. Con em 3 tháng rưỡi thì đúng đợt Tết âm lịch, chồng em đánh em như ảnh chỉ vì đến giờ đi chúc Tết mà con em đang đúng giờ ăn không đi ngay được. Và còn vì mỗi cái chuyện em chưa kịp nhét tiền lì xì vào phong bao lì xì, vậy là anh ta sưng xỉa mặt lên với em chửi 2 mẹ con là 'Đến giờ đi mẹ con mày còn dở dạ ra'.

Câu chuyện gây bão mạng xã hội của người vợ trẻ: “Em lấy chồng đã 1 năm rưỡi nay, có em bé 9 tháng tuổi. Công việc thì chưa có vì em chửa rồi sinh em bé luôn. Nhưng vì thế mà bố mẹ chồng dù không nói ra nhưng vẫn tỏ vẻ khinh miệt em không kiếm ra tiền. Em chửa hay đẻ đều không được tẩm bổ hay gì. Em nhớ có hôm bữa sáng của em là 2 quả trứng luộc, bữa tối ăn lại đồ thừa của bữa trưa.

Biết em bị đánh bố mẹ chồng nói đúng 2 câu mà em đau lòng, em ghim trong đầu nhớ mãi. Bố chồng bảo: 'Từ trước đến giờ nó để mày phải thiếu thốn cái gì chưa?', còn mẹ chồng thì nói câu: 'Mày không làm gì thì làm sao nó đánh mày'. Vậy là sau ngày đó mẹ con em quyết định về nhà bà ngoại sống một thời gian. Thỉnh thoảng có về Hải Phòng thăm ông bà nội”.

Cận cảnh khuôn mặt bầm dập của chị vợ sau khi bị chồng đánh - Ảnh: FB

Sau đó, chị còn phải chịu cảnh nhà chồng nghi ngờ, bắt đứa trẻ đi xét nghiệm ADN. “Tức nước vỡ bờ”, chị đã phải đưa con nhỏ về nhà mẹ đẻ để sinh sống. Dù đã có kết quả ADN, chị không làm gì có lỗi nhưng vẫn không thoát khỏi sự “tra tấn” của người chồng.

Người vợ tội nghiệp kể tiếp: “Sáng nay, sau 4 tuần kể từ khi anh ta đem tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN về. Anh ta gọi ầm ĩ cửa nhà em lên. Lúc đó mẹ em không có nhà, mẹ em có nhắn tin cho anh ta là đang đi có việc nên đợi chút sẽ về. Em thì đang vướng cho con ngủ, không thể đáp lại cũng như không thể nghe điện thoại của anh ta. Vậy mà chưa gọi sang cuộc thứ 2, anh ta đã bật tường, trèo cổng nhảy vào nhà em, đạp tung chốt cửa phòng ngủ để vào chửi rủa em.

Cuộc trao đổi của hai vợ chồng cũng gây bức xúc không kém - Ảnh: FB

Anh ta vào chửi bới em, nói em ngăn cản không cho gặp con, rồi em bị đánh, bị dúi, bị bóp cổ, bị tát trong khi em đang bế con, con thì khóc nhưng anh ta vẫn đánh và đẩy mẹ con em xuống giường. Anh ta còn dùng cùi tay để day vào xương chân em khiến chân em hiện giờ sưng vù lên đi lại rất khó khăn. May là có cô chú hàng xóm sang giúp đỡ chứ không hôm nay em bị đánh chết mất. Anh ta còn chửi mẹ em”.

Dù vợ con đã về nhà ngoại ở nhưng người chồng vẫn leo tường vào đánh đập - Ảnh cắt từ clip

Kèm theo đó, người vợ còn chia sẻ hình ảnh bị chồng đánh bầm mắt, kèm tin nhắn phũ phàng của chồng. Mặc dù vẫn chưa rõ thực hư câu nhưng câu chuyện này vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của dân mạng. Hầu hết mọi người đều khuyên chị vợ nên nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý triệt để, không bị người chồng bạo hành thêm nữa.