TP.HCM: Vừa rời cổng trường, một nữ sinh lớp 5 bị người lạ lừa chở đi rồi 'lột' sạch nữ trang và điện thoại

Nói về sự việc trên, ông Hồ Hữu Bình - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trương Định cho biết đây là sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường cũng đã thông báo, dặn dò đến toàn thể phụ huynh, học sinh của nhà trường nâng cao cảnh giác. Đồng thời, UBND quận 10 cũng đã có văn bản chỉ đạo chung cho toàn bộ các trường học trên địa bàn quận cần nâng cao cảnh giác, hạn chế cho học sinh mang theo các tài sản có giá trị.

Ngôi trường xảy ra vụ việc nữ sinh bị người lạ chở đi rồi cướp tài sản - Ảnh: báo Thanh Niên

Trao đổi với báo Tuổi trẻ, ông Nguyễn Thành Văn - Trưởng Phòng giáo dục và đào tạo quận 10, TP.HCM cho biết, sự việc lừa đảo nói trên diễn ra ngoài trường nên UBND quận 10 ra chỉ đạo chung cho tất cả công dân và các trường nâng cao cảnh giác.

Ngoài việc nâng cao cảnh giác, theo ông Văn, để đảm bảo an toàn cho học sinh, phụ huynh cần phối hợp nhịp nhàng với nhà trường trong việc đảm bảo an toàn cho con em. Đặc biệt, phụ huynh không nên để con em mình đeo trang sức, nhẫn, đồng hồ, điện thoại... gây chú ý và làm nảy sinh lòng tham ở kẻ xấu, gây nguy hiểm đến sự an toàn, an nguy của trẻ. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần dặn dò trẻ thêm về các kỹ năng để trẻ tự bảo vệ bản thân trước các hành vi xấu ngoài xã hội.