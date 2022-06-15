TP.HCM: Vừa rời cổng trường, một nữ sinh lớp 5 bị người lạ lừa chở đi rồi 'lột' sạch nữ trang và điện thoại

Xã hội 15/06/2022 08:23

một học sinh lớp 5 của trường học tại quận 10, TPHCM bị một phụ nữ dụ dỗ chở đi rồi lấy nữ trang và những tài sản có giá trị mà cháu mang theo người.

Theo báo Lao động đưa tin, mới đây, một nữ sinh lớp 5 của một trường học tại quận 10, TP.HCM bị một phụ nữ dụ dỗ chở đi rồi lấy nữ trang và những tài sản có giá trị mà cháu mang theo người.

Cụ thể, theo lời kể của một số phụ huynh, chiều 9/6, khi vừa rời cổng trường, một nữ sinh lớp 5 Trường tiểu học Trương Định (quận 10) gặp một người phụ nữ tự xưng là phó hiệu trưởng một trường khác đề nghị em lên xe chở đến gặp giáo viên chủ nhiệm trao đổi về việc học...

Thấy người phụ nữ nói chuyện thuyết phục nên em leo lên xe. Đi được một quãng, người phụ nữ dừng xe, yêu cầu em ngồi viết những thứ mang theo. Trong lúc nữ sinh đang viết, người này lục lọi lấy các tài sản có giá trị trong cặp và lột nữ trang em đang đeo trên người. 

Sau đó, người phụ nữ chở em đến một trường tiểu học khác cũng trên địa bàn quận 10 "trả", bảo "con vào đó gặp thầy, cô của con". Sự việc sau đó được các thầy cô tại Trường tiểu học Lê Đình Chinh phát hiện khi nữ sinh mượn điện thoại một giáo viên ở trường gọi cho phụ huynh khóc lóc. Hai nhà trường đã trao đổi thông tin với nhau để giữ học sinh tại trường chờ đến khi phụ huynh đến đón con về. 

Nói về sự việc trên, ông Hồ Hữu Bình - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trương Định cho biết đây là sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường cũng đã thông báo, dặn dò đến toàn thể phụ huynh, học sinh của nhà trường nâng cao cảnh giác. Đồng thời, UBND quận 10 cũng đã có văn bản chỉ đạo chung cho toàn bộ các trường học trên địa bàn quận cần nâng cao cảnh giác, hạn chế cho học sinh mang theo các tài sản có giá trị.

 

 

TP.HCM: Vừa rời cổng trường, một nữ sinh lớp 5 bị người lạ lừa chở đi rồi 'lột' sạch nữ trang và điện thoại - Ảnh 1
Ngôi trường xảy ra vụ việc nữ sinh bị người lạ chở đi rồi cướp tài sản - Ảnh: báo Thanh Niên

Trao đổi với báo Tuổi trẻ, ông Nguyễn Thành Văn - Trưởng Phòng giáo dục và đào tạo quận 10, TP.HCM cho biết, sự việc lừa đảo nói trên diễn ra ngoài trường nên UBND quận 10 ra chỉ đạo chung cho tất cả công dân và các trường nâng cao cảnh giác.

Ngoài việc nâng cao cảnh giác, theo ông Văn, để đảm bảo an toàn cho học sinh, phụ huynh cần phối hợp nhịp nhàng với nhà trường trong việc đảm bảo an toàn cho con em. Đặc biệt, phụ huynh không nên để con em mình đeo trang sức, nhẫn, đồng hồ, điện thoại... gây chú ý và làm nảy sinh lòng tham ở kẻ xấu, gây nguy hiểm đến sự an toàn, an nguy của trẻ. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần dặn dò trẻ thêm về các kỹ năng để trẻ tự bảo vệ bản thân trước các hành vi xấu ngoài xã hội. 

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