TP.HCM: Vợ tử vong thương tâm dưới bánh xe tải, chồng ôm thi thể khóc ngất

Xã hội 19/02/2020 16:19

Sau khi hay tin vợ gặp tai nạn thương tâm, người chồng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ôm thi thể khóc ngất.

Trưa nay (19/2), trên đường Hà Huy Giáp, quận 12, TP.HCM xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một người phụ nữ tử vong. Nạn nhân được xác định là chị N.T.Q (32 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, chị Q. điều khiển chiếc xe máy mang biển số Bà Rịa - Vũng Tàu lưu thông trên đường Hà Huy Giáp, theo hướng từ cầu Phú Long về cầu vượt Ngã Tư Ga.

tai nan thuong tam 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến người phụ nữ tử vong tại TP. HCM - Ảnh: Internet

Khi xe chạy đến đoạn cách cầu Trùm Bích khoảng 100m thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển số 61C - 279.45 chạy cùng chiều. Vụ tai nạn giao thông khiến chị Q. ngã xuống đường, bị xe tải cán tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn chiếc xe tải chạy thêm một đoạn, được người dân thông báo mới dừng lại.

tai nan thuong tam 2
Hình ảnh người chồng khóc ngất bên thi thể vợ khiến ai nấy đều không khỏi xót xa - Ảnh: Internet

Hay tin vợ gặp tai nạn thương tâm, người chồng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chứng kiến cảnh người đàn ông ôm thi thể vợ khóc ngất, ai nấy đều không khỏi xúc động.

Ngay khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. 

Vợ khóc ngất bên thi thể chồng con bị xe tải cán chết

Cách đây ít tháng, tại Đồng Nai cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 cha con tử vong. Cụ thể, vào sáng 28/11/2019, anh L.V.T (37 tuổi, quê Bình Thuận) điều khiển xe máy chở theo vợ và con gái 5 tuổi lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng đi TP. HCM.

tai nan thuong tam 3
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn khiến 2 cha con tử vong - Ảnh: Internet

Khi xe chạy đến khu vực ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai thì xảy ra va chạm với xe máy cùng chiều khiến cả gia đình anh T. ngã ra đường.

Ngay lúc này, một chiếc xe tải mang biển số TP. HCM chạy từ phía sau chạy tới, cán chết anh T. và con gái 5 tuổi. Tại hiện trường, người vợ khóc ngất bên thi thể chồng và con gái khiến ai nấy đều xót xa.

Xót cảnh bố ngã quỵ, khóc ngất bên thi thể con gái 15 tuổi bị xe tải cán tử vong trên đường đi học

Xót cảnh bố ngã quỵ, khóc ngất bên thi thể con gái 15 tuổi bị xe tải cán tử vong trên đường đi học

Vụ tai nạn thương tâm khiến nữ sinh 15 tuổi tử vong tại chỗ. Sau khi hay tin, người bố nhanh chóng có mặt, khóc ngất bên thi thể con.

Xem thêm
Từ khóa:   TP. HCM tai nạn giao thông vợ tử vong

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 28 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 43 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 13 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản