Sau khi hay tin vợ gặp tai nạn thương tâm, người chồng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ôm thi thể khóc ngất.

Trưa nay (19/2), trên đường Hà Huy Giáp, quận 12, TP.HCM xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một người phụ nữ tử vong. Nạn nhân được xác định là chị N.T.Q (32 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM). Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, chị Q. điều khiển chiếc xe máy mang biển số Bà Rịa - Vũng Tàu lưu thông trên đường Hà Huy Giáp, theo hướng từ cầu Phú Long về cầu vượt Ngã Tư Ga.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến người phụ nữ tử vong tại TP. HCM - Ảnh: Internet Khi xe chạy đến đoạn cách cầu Trùm Bích khoảng 100m thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển số 61C - 279.45 chạy cùng chiều. Vụ tai nạn giao thông khiến chị Q. ngã xuống đường, bị xe tải cán tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn chiếc xe tải chạy thêm một đoạn, được người dân thông báo mới dừng lại. Hình ảnh người chồng khóc ngất bên thi thể vợ khiến ai nấy đều không khỏi xót xa - Ảnh: Internet Hay tin vợ gặp tai nạn thương tâm, người chồng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chứng kiến cảnh người đàn ông ôm thi thể vợ khóc ngất, ai nấy đều không khỏi xúc động.

Ngay khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Vợ khóc ngất bên thi thể chồng con bị xe tải cán chết Cách đây ít tháng, tại Đồng Nai cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 cha con tử vong. Cụ thể, vào sáng 28/11/2019, anh L.V.T (37 tuổi, quê Bình Thuận) điều khiển xe máy chở theo vợ và con gái 5 tuổi lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng đi TP. HCM. Hiện trường xảy ra vụ tai nạn khiến 2 cha con tử vong - Ảnh: Internet Khi xe chạy đến khu vực ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai thì xảy ra va chạm với xe máy cùng chiều khiến cả gia đình anh T. ngã ra đường. Ngay lúc này, một chiếc xe tải mang biển số TP. HCM chạy từ phía sau chạy tới, cán chết anh T. và con gái 5 tuổi. Tại hiện trường, người vợ khóc ngất bên thi thể chồng và con gái khiến ai nấy đều xót xa.

Xót cảnh bố ngã quỵ, khóc ngất bên thi thể con gái 15 tuổi bị xe tải cán tử vong trên đường đi học Vụ tai nạn thương tâm khiến nữ sinh 15 tuổi tử vong tại chỗ. Sau khi hay tin, người bố nhanh chóng có mặt, khóc ngất bên thi thể con.

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