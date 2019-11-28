Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng nay (28/11) tại Đồng Nai khiến 2 cha con tử vong tại chỗ. Được biết gia đình nạn nhân đang trên đường đi khám bệnh.

Sáng nay trên quốc lộ 1A, đoạn ngã 3 ông Đồn (xã Xuân Hiệp, Xuân Lộc, Đồng Nai) xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa 3 phương tiện khiến 2 người tử vong. Nạn nhân là anh L.V.T (sinh năm 1982) và con gái 5 tuổi. Được biết anh T. và con gái gặp tai nạn thương tâm trên đường đi khám bệnh. Cụ thể vào khoảng 6 giờ cùng ngày, vì con ốm nên anh T. điều khiển xe máy chở theo vợ và con gái 5 tuổi từ quê ở xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, Bình Thuận đi khám bệnh.

Trên đường đi khám bệnh, gia đình 3 người gặp tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet Khi chạy đến khu vực quốc lộ 1A, đoạn ngã 3 ông Đồn thì bất ngờ xảy ra va chạm với 1 xe máy chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm khiến gia đình anh T. ngã xuống đường. Ngay lúc này, xe tải mang biển số 51C-859.41 do tài xế Phạm Văn Cao (trú Ninh Bình) chạy đến, tông trúng xe của anh T. Vụ tai nạn giao thông khiến hai cha con tử vong tại chỗ, người vợ bị thương nhẹ. Tại hiện trường, cả 2 xe máy và xe tải đều bị hư hỏng - Ảnh: Internet Tại hiện trường, cả 2 chiếc xe máy và xe tải đều bị hư hỏng. Chứng kiến cảnh người phụ nữ khóc ngất bên thi thể chồng con, nhiều người không khỏi đều xót xa. Ngay khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Cách đây không lâu, tại TP. HCM cũng vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 1 bé gái 2 tuổi tử vong trên đường đi khám bệnh về. Cụ thể vào khoảng 12 giờ ngày 25/11, người đàn ông điều khiển xe máy chở theo vợ và con gái 2 tuổi lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ TP. HCM về Đồng Nai. Khi xe chạy đến ngã 3 Lâm Viên thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe container mang biển số 51C - 758.88 lưu thông cùng chiều đang rẽ phải. Sau va chạm, cả 3 người trên xe máy ngã xuống đường. Người vợ và bé gái 2 tuổi không may bị xe tải cán trúng. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 mẹ con thương vong tại TP.HCM - Ảnh: Internet Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến bé gái 2 tuổi tử vong, người vợ bị cán gãy chân, người chồng may mắn chỉ bị thương nhẹ. Sau đó, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xót xa: Chồng thẫn thờ, cầu cứu trong vô vọng bên thi thể con gái 2 tuổi, vợ bị cán nát chân sau tai nạn Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại quận 9 (TP.HCM) khiến bé gái 2 tuổi tử vong, người mẹ bị cán nát chân còn người bố bị thương nhẹ. Chứng kiến cảnh người đàn ông khóc bên thi thể con gái, nhiều người không khỏi đau lòng.

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