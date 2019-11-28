Vợ khóc ngất bên thi thể chồng và con gái 5 tuổi tử vong dưới bánh xe tải trên đường đi khám bệnh

Xã hội 28/11/2019 15:05

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng nay (28/11) tại Đồng Nai khiến 2 cha con tử vong tại chỗ. Được biết gia đình nạn nhân đang trên đường đi khám bệnh.

Sáng nay trên quốc lộ 1A, đoạn ngã 3 ông Đồn (xã Xuân Hiệp, Xuân Lộc, Đồng Nai) xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa 3 phương tiện khiến 2 người tử vong. Nạn nhân là anh L.V.T (sinh năm 1982) và con gái 5 tuổi.

Được biết anh T. và con gái gặp tai nạn thương tâm trên đường đi khám bệnh. Cụ thể vào khoảng 6 giờ cùng ngày, vì con ốm nên anh T. điều khiển xe máy chở theo vợ và con gái 5 tuổi từ quê ở xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, Bình Thuận đi khám bệnh.

tai nan thuong tam 1
Trên đường đi khám bệnh, gia đình 3 người gặp tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Khi chạy đến khu vực quốc lộ 1A, đoạn ngã 3 ông Đồn thì bất ngờ xảy ra va chạm với 1 xe máy chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm khiến gia đình anh T. ngã xuống đường. Ngay lúc này, xe tải mang biển số 51C-859.41 do tài xế Phạm Văn Cao (trú Ninh Bình) chạy đến, tông trúng xe của anh T. Vụ tai nạn giao thông khiến hai cha con tử vong tại chỗ, người vợ bị thương nhẹ.

tai nan thuong tam 2
Tại hiện trường, cả 2 xe máy và xe tải đều bị hư hỏng - Ảnh: Internet

Tại hiện trường, cả 2 chiếc xe máy và xe tải đều bị hư hỏng. Chứng kiến cảnh người phụ nữ khóc ngất bên thi thể chồng con, nhiều người không khỏi đều xót xa. Ngay khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Cách đây không lâu, tại TP. HCM cũng vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 1 bé gái 2 tuổi tử vong trên đường đi khám bệnh về.

Cụ thể vào khoảng 12 giờ ngày 25/11, người đàn ông điều khiển xe máy chở theo vợ và con gái 2 tuổi lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ TP. HCM về Đồng Nai. Khi xe chạy đến ngã 3 Lâm Viên thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe container mang biển số 51C - 758.88 lưu thông cùng chiều đang rẽ phải. Sau va chạm, cả 3 người trên xe máy ngã xuống đường. Người vợ và bé gái 2 tuổi không may bị xe tải cán trúng.

tai nan thuong tam 3
Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 mẹ con thương vong tại TP.HCM - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến bé gái 2 tuổi tử vong, người vợ bị cán gãy chân, người chồng may mắn chỉ bị thương nhẹ. Sau đó, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xót xa: Chồng thẫn thờ, cầu cứu trong vô vọng bên thi thể con gái 2 tuổi, vợ bị cán nát chân sau tai nạn

Xót xa: Chồng thẫn thờ, cầu cứu trong vô vọng bên thi thể con gái 2 tuổi, vợ bị cán nát chân sau tai nạn

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại quận 9 (TP.HCM) khiến bé gái 2 tuổi tử vong, người mẹ bị cán nát chân còn người bố bị thương nhẹ. Chứng kiến cảnh người đàn ông khóc bên thi thể con gái, nhiều người không khỏi đau lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông Đồng Nai tai nạn nghiêm trọng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 52 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 4 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 51 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản