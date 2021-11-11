Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ có lẽ chưa bao giờ TP.HCM trải qua giai đoạn khó khăn như 5 tháng vừa qua. Lần đầu tiên, kinh tế TP.HCM tăng trưởng âm bởi ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh của Covid-19.
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Dẫn tin từ Người Lao Động, ngày 11/11, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cùng tổ đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri quận 3.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ có lẽ chưa bao giờ TP.HCM trải qua giai đoạn khó khăn như 5 tháng vừa qua. Lần đầu tiên, kinh tế TP.HCM tăng trưởng âm bởi ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh của Covid-19.
Hiện nay, TP.HCM vừa thực hiện phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi kinh tế. Những ngày gần đây, số ca nhiễm ở TP.HCM tăng. Do đó, Phó Chủ tịch UBND.TP HCM đề nghị người dân phải luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác. Dù thành phố có lợi thế lớn về độ phủ vắc-xin khi hầu hết người dân trên 12 tuổi đã tiêm mũi 1 và trên 90% người dân trên 18 tuổi tiêm đủ mũi 2.
Tuổi Trẻ thông tin thêm, ông Đức cho biết phân tích trong 3 ngày qua, tình hình ca tử vong có những dấu hiệu đáng lo ngại. "Bắt đầu xuất hiện số trường hợp người dân đã tiêm 2 mũi nhưng vẫn tử vong. 100% trong số này là người trên 65 tuổi và có bệnh nền. Có số trường hợp ở nhà tự chăm sóc đến khi quá nặng mới chuyển viện. Nhưng cũng có trường hợp nhập viện sớm, nhưng cũng ra đi", ông Đức nói.
Ông Đức đề nghị người dân tuân thủ 5K, nhắc nhở người thân, người xung quanh có ý thức giữ gìn sức khỏe cho chính bản thân và cộng đồng.