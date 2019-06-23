"Lúc đó em rất hoảng sợ và ông ta còn dùng vũ lực nữa nên em không dám kháng cự mạnh, ông ta thì vừa thực hiện hành vi vừa nói những lời tục tĩu khiến em càng sợ hơn", thiếu nữ 15 tuổi sợ hãi kể lại.

Liên quan tới vụ việc của em N. (SN 2003, quê Bình Thuận, tạm trú quận 7, TP.HCM) nghi bị chủ salon tóc xâm hại tình dục, chị gái nạn nhân cho biết kể từ hôm xảy ra vụ việc đến nay, em N. tự nhốt mình trong phòng, tâm trạng hoảng loạn không dám tiếp xúc với ai.

Theo lời kể của nạn nhân, vào ngày 7/6, em đến tiệm làm tóc A.L. (phường Phú Nhuận, Q.7) để gội đầu. Tại đây, em được ông T. (SN 1963, chủ salon, ngụ quận Tân Phú) trực tiếp gội đầu.

Sau khi gội xong, ông T. dùng tay massage phần vai cho em. Do mỗi lần gội đầu đều được nhân viên massage nên em nghĩ hành động của ông T. bình thường.

Tuy nhiên sau đó người đàn ông này dùng một tay luồn vào trong áo sờ soạng ngực em N. và dùng tay kia đè ngang cổ khống chế. Ông ta tiếp tục cởi áo bé gái và hôn vào ngực mặc nạn nhân ra sức chống cự.

Chủ sale tóc bị tố xâm hại thiếu nữ 15 tuổi - Ảnh: TĐ

Thiếu nữ 15 tuổi kể lại chuyện bị chủ salon tóc xâm hại - Ảnh: TĐ

Gã chủ salon cởi quần em N. khiến bé gái sợ hãi dùng tay che vùng kín. Ông T. tự kéo quần mình xuống định thực hiện hành vi giao cấu thì bé N. sợ hãi chống cự và bỏ chạy.

"Lúc đó em rất hoảng sợ và ông ta còn dùng vũ lực nữa nên em không dám kháng cự mạnh, ông ta thì vừa thực hiện hành vi vừa nói những lời tục tĩu khiến em càng sợ hơn. Sau đó em cố thoát được ra và chạy về nhà gọi điện báo với chị gái về sự việc", bé N. hoảng sợ kể lại sự việc.

Gia đình bé gái lập tức trình báo vụ việc lên công an. Cơ quan chức năng phường Phú Nhuận đã đến nhà đối tượng này để làm rõ sự việc.

Theo Báo Đất Việt, vợ ông T. không tin chồng mình có hành vi xâm hại thiếu nữ 15 tuổi, đồng thời không cung cấp thêm bất cứ thông tin gì.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-thieu-nu-15-tuoi-ke-lai-khoanh-khac-kinh-hoang-bi-ong-chu-salon-toc-xam-hai-328987.html