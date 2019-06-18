Cường bịa chuyện bản thân biết trừ tà, giải vong để dụ dỗ chị gái của bạn vào nhà nghỉ hiếp dâm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 2001, trú xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 10/6, Công an phường Trung Liệt (quận Đống Đa) tiếp nhận đơn tố cáo của chị H. (SN 1993) về việc bị Nguyễn Văn Cường hiếp dâm tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Trung Liệt.

Ngày 7/6, Cường và T. (em trai chị H.) cùng chơi game tại phố Yên Lãng. Sau đó Công an phường Trung Liệt kiểm tra hành chính thì cả hai không có giấy tờ tùy thân nên bị đưa về trụ sở để làm việc.

Khi công an phường cho Cường về trước, Cường đã đến tiệm cắt tóc gội đầu thông báo cho chị H. việc T. đang bị công an giữ lại, kêu chị H. đến đưa T. về.

Sau khi chị H. đến đón em trai thì Cường ăn cơm tại tiệm cắt tóc của chị này cùng một số người khác.

Trong lúc ăn cơm, Cường kể về câu chuyện cuộc đời của mình rất lâm li bi đát, rằng bố mẹ bỏ nhau, sống lang thang khổ sở...

Biết chị H. từng phá thai, Cường bịa chuyện mình biết trừ tà, giải vong, làm cho chị H. tin tưởng. Sau đó Cường thuyết phục chị H. để mình giúp đuổi vong, hẹn chị đến nhà nghỉ vào tối cùng ngày.

Bịa chuyện trừ tà giải vong, Cường đưa chị gái của bạn vào nhà nghỉ hiếp dâm - Ảnh: NSV

Nghe Cường nói mình bị vong theo, chị H. lo sợ nên đã làm theo yêu cầu của Cường. Tại nhà nghỉ, Cường đã có hành vi cưỡng dâm chị H. mặc nạn nhân ra sức chống cự.

Sau khi sự việc xảy ra, đến ngày 10/6 chị H. đến Công an phường Trung Liệt trình báo sự việc cùng chồng, dẫn theo cả Cường.

Tại cơ quan công an, Cường thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Được biết, chị H. đã lập gia đình và có 1 người con.

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