Cha mẹ L. sinh được 3 người con, L. là con gái út. Trước đây cả gia đình sống ở quê cha tại Đồng Tháp. Năm L. lên 2 tuổi, mẹ em qua đời vì bị điện giật ngoài đồng.

Những ngày gần đây, vụ việc bé N.T.L. (SN 2005, ngụ Tiền Giang) nghi bị cậu ruột xâm hại suốt 3 năm trời dẫn đến mang thai nhận được đông đảo dự quan tâm của dư luận xã hội. Hành động thú tính của người cậu chỉ bị phát giác khi người này đưa nạn nhân lên TP.HCM bắt phá thai.

Người cậu ruột sinh năm 1974, không biết chữ, không lập gia đình, hằng ngày đi chăn bò mướn. Còn bà ngoại L. đã 82 tuổi, sức khỏe già yếu không còn khả năng kiếm sống.

Người cha "gà trống nuôi con" được một thời gian thì bị đột quỵ phải nằm liệt giường. Ba anh em L. được cô ruột đón về nuôi nấng. Khi L. lên lớp 6 thì cha qua đời, anh hai được gửi cho người khác nuôi, còn anh cả và L. về sống cùng bà ngoại và cậu ruột ở huyện Châu Thành (Tiền Giang).

Thu nhập của cả gia đình chỉ dựa vào cậu ruột và tiền trợ cấp trẻ mồ côi của 2 anh em, mỗi tháng hơn 400.000 đồng/người.

L. kể lần đầu tiên bị cậu hãm hiếp là vào năm 2016, khi hai anh em mới chuyển về nhà cậu sống. Lợi dụng cháu gái ngủ một mình, gã cậu lẻn vào giở trò đồi bại. Vì quá sợ nên nạn nhân chẳng dám chống cự cũng không dám kể lại với ai.

Khi phát hiện L. mang thai, người cậu đưa em lên TP.HCM để phá thai. Cũng như những lần hãm hiếp trước, gã này dặn L. không được hé răng nửa lời với ai.

"Con không dám la, cậu dặn lên đây phá thai rồi về", nghe những lời ngây ngô của bé gái 14 tuổi, ai nấy đều không kiềm được xót xa, căm phẫn.

Hiện bé L. đang được chăm sóc tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) và có nguyện vọng về sống ở mái ấm tình thương.

Bé gái 14 tuổi kể lại sự việc - Ảnh: TQ

Như đã đưa tin, chiều 19/6, bé N.T.L. (SN 2005, quê ở tỉnh Tiền Giang) được một người xưng là cậu ruột đưa vào Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TP.HCM) để nạo phá thai.

Nhận thấy bé gái có nhiều biểu hiện lạ, các bác sĩ đã gặng hỏi L. và được bé gái kể lại chuyện bị cậu ruột hiếp dâm đến mang thai. Kết quả siêu âm cho thấy, bé L. đã mang thai được 21 - 22 tuần tuổi.

Bác sĩ lập tức trình báo cho Công an phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1). Nhận tin báo, cơ quan công an đã đưa ông L.V.C. (SN 1974, cậu ruột L.) về trụ sở làm việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ.