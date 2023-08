Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho hay, đơn vị đang tạm giữ nghi can liên quan đến vụ việc hàng loạt người bị đâm trên địa bàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho hay, đơn vị đang tạm giữ nghi can Lê Văn Hoàng (32 tuổi, quê Long An) để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Được biết, Hoàng chính là kẻ cầm hung khí đâm hàng loạt người trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân vào chiều ngày 10/8. May mắn, các nạn nhân đều không nguy hiểm đến tính mạng.

Cơ quan công an test nhanh đối với Hoàng. Kết quả dương tính với ma tuý.

Hoàng tại cơ quan điều tra - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên khai nhận, chiều ngày 10/8, sau khi sử dụng ma túy xong thì xuất hiện các ảo giác. Hoàng sau đó đi bộ đến đường Kinh Dương Vương, tay phải cầm dao, tay trái cầm kéo đâm ông L.T.H. (47 tuổi). Sau đó Hoàng đâm tiếp ông N.V.T. (57 tuổi).

Người dân xung quanh thấy vậy hô hoán, tìm cách khống chế, Hoàng chạy đến trước số 522 Kinh Dương Vương tấn công anh Đ.T.S. (29 tuổi) đang dừng xe vào quán ăn cơm.

Lúc này, người dân đã hô hoán, truy đuổi, phối hợp với Công an phường An Lạc A khống chế Hoàng. Đối tượng từng hai lần thụ án tù về tội trộm cắp.

