Vụ cháu bé bị điện giật ở Bình Dương: Chủ trọ ở kể lại thời khắc nghe chị gái 10 tuổi la hét, kêu cứu em trai

Xã hội 11/08/2022 17:53

Đang nằm ngủ trong phòng trọ, bé trai 8 tuổi vô tình chạm tay vào ổ điện dẫn đến tử vong.

Liên quan đến vụ bé trai bị điện giật tử vong ở Bình Dương, theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 11/8, bà Đặng Thị Kim Chi, Chủ tịch Công đoàn KCN Việt Nam - Singapore I (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết tổ chức công đoàn đã xuống phòng trọ của gia đình công nhân có con bị điện giật chết tại phường An Phú, TP Thuận An để thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tiền mai táng.

Danh tính nạn nhân được xác định là  N.V.H (8 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú phường An Phú, TP Thuận An).

Theo chủ trọ, khi nghe tiếng la hét, kêu cứu của bé gái 10 tuổi (chị gái của N.V.H), mọi người chạy đến phòng trọ kiểm tra thì phát hiện H. nằm bất động trên móc quần áo được cắm vào ổ điện, bé gái đang cố gắng gọi em dậy.

Mọi người đã nhanh chóng đưa N.V.H đi cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong tại bệnh viện. Thời điểm xảy ra vụ việc, cầu chì phòng trọ bị đứt nên bé gái chỉ bị thương nhẹ.

Vụ cháu bé bị điện giật ở Bình Dương: Chủ trọ ở kể lại thời khắc nghe chị gái 10 tuổi la hét, kêu cứu em trai - Ảnh 1
Gia đình và công đoàn công ty anh D lo mai táng cho bé trai xấu số - Ảnh: báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ việc xảy ra tại một phòng trọ ở phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Nạn nhân tử vong là bé trai N.V.H (8 tuổi)

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 10/8, vợ chồng anh N.V.D (sinh năm 1984, quê Nghệ An) đi làm, để lại bé H. và chị gái (9 tuổi) chơi trong phòng trọ.

Trong lúc nằm ngủ trong phòng, tay của bé H. vô tình chạm vào ổ điện kế bên khiến bé bị giật bất tỉnh. Thấy em trai nằm im, chị gái bé chạm tay vào người em thì cũng bị điện giật.

Phát hiện sự việc, một số người hàng xóm đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé H. đã tử vong tại bệnh viện. Người chị gái đã qua cơn nguy kịch. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Đôi vợ chồng đi làm, bé trai 8 tuổi ở nhà bị điện giật tử vong thương tâm: Hình ảnh người cha thẫn thờ nhìn thi thể con không khỏi khiến người khác xót xa

Đôi vợ chồng đi làm, bé trai 8 tuổi ở nhà bị điện giật tử vong thương tâm: Hình ảnh người cha thẫn thờ nhìn thi thể con không khỏi khiến người khác xót xa

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, trong lúc cặp vợ chồng công nhân đi làm, 2 con ở nhà không may bị điện giật dẫn đến bé trai 8 tuổi tử vong thương tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Bình Dương điện giật bé trai bị điện giật tử vong

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 40 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 10 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 10 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?