Vụ cháu bé bị điện giật ở Bình Dương: Chủ trọ ở kể lại thời khắc nghe chị gái 10 tuổi la hét, kêu cứu em trai

Đang nằm ngủ trong phòng trọ, bé trai 8 tuổi vô tình chạm tay vào ổ điện dẫn đến tử vong.

Liên quan đến vụ bé trai bị điện giật tử vong ở Bình Dương, theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 11/8, bà Đặng Thị Kim Chi, Chủ tịch Công đoàn KCN Việt Nam - Singapore I (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết tổ chức công đoàn đã xuống phòng trọ của gia đình công nhân có con bị điện giật chết tại phường An Phú, TP Thuận An để thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tiền mai táng.

Danh tính nạn nhân được xác định là N.V.H (8 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú phường An Phú, TP Thuận An).

Theo chủ trọ, khi nghe tiếng la hét, kêu cứu của bé gái 10 tuổi (chị gái của N.V.H), mọi người chạy đến phòng trọ kiểm tra thì phát hiện H. nằm bất động trên móc quần áo được cắm vào ổ điện, bé gái đang cố gắng gọi em dậy.

Mọi người đã nhanh chóng đưa N.V.H đi cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong tại bệnh viện. Thời điểm xảy ra vụ việc, cầu chì phòng trọ bị đứt nên bé gái chỉ bị thương nhẹ.

Gia đình và công đoàn công ty anh D lo mai táng cho bé trai xấu số - Ảnh: báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ việc xảy ra tại một phòng trọ ở phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Nạn nhân tử vong là bé trai N.V.H (8 tuổi)

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 10/8, vợ chồng anh N.V.D (sinh năm 1984, quê Nghệ An) đi làm, để lại bé H. và chị gái (9 tuổi) chơi trong phòng trọ.

Trong lúc nằm ngủ trong phòng, tay của bé H. vô tình chạm vào ổ điện kế bên khiến bé bị giật bất tỉnh. Thấy em trai nằm im, chị gái bé chạm tay vào người em thì cũng bị điện giật.

Phát hiện sự việc, một số người hàng xóm đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé H. đã tử vong tại bệnh viện. Người chị gái đã qua cơn nguy kịch. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

