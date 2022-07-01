Nữ xóm trưởng xóm 8 (xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) được phát hiện bị điện giật tử vong tại nhà văn hóa xóm. Nạn nhân được đánh giá là người phụ nữ năng nổ, luôn tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương và hết lòng vì công việc.

Theo VietNamNet, sáng ngày 1/7, Chủ tịch UBND xã Tường Sơn Nguyễn Tài Quý cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người bị điện giật tử vong.

Cụ thể, vào sáng 30/6, bà Nguyễn Thị Q. (SN 1968), Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 8, xã Tường Sơn ra nhà văn hóa đọc thông báo cho người dân. Tuy nhiên, khi đang đọc thông báo thì bà Q. không may bị điện giật.

Bà Nguyễn Thị Q. (SN 1968), Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 8, xã Tường Sơn ra nhà văn hóa đọc thông báo cho người dân thì bị điện giật chết - Ảnh minh họa: Internet

Theo báo Giao Thông, do thời điểm xảy ra vụ việc không có người ở gần đó nên không ai phát hiện sự việc. Một lúc sau, khi có người tới thì đã quá muộn. Sự việc sau đó được thông báo đến chính quyền và lực lượng chức năng địa phương. Đến trưa cùng ngày, gia đình đã đưa nạn nhân về làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Được biết, bà Q. mới được bầu làm xóm trưởng xóm 8 chưa lâu. Bà Q. được đánh giá là người phụ nữ năng nổ, luôn tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương và hết lòng vì công việc.

Quảng Trị: Thương tâm thợ cơ khí bị điện giật tử vong, để lại 2 con nhỏ và người cha thường xuyên đau ốm khiến nhiều người đau lòng Mới đây trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thuộc đường Quang Trung (TT.Hồ Xá, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã xảy ra vụ việc thương tâm, một thợ cơ khí 39 tuổi bị điện giật tử vong khi đang làm việc.

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