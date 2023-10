Dùng cây sắt hái xoài cho con, người phụ nữ bị điện giật mất cả tứ chi

Để tránh nguy cơ hoại tử dẫn tới nhiễm trùng đe dọa tính mạng bệnh nhân, ngày 13/4 ê kíp phẫu thuật đã phải đoạn bỏ 1/3 trên cẳng tay cả 2 bên của người bệnh. Tiếp đến, ngày 16/4 các bác sĩ tiếp tục phải cắt 1/3 trên cẳng chân trái cho bệnh nhân, ngày 20/4 đến lượt chân phải của người bệnh phải đoạn bỏ.

Từ một người đang hoàn toàn khỏe mạnh, tai nạn thương tâm xảy ra khiến người bệnh bị tàn tật mất hoàn toàn khả năng vận động, không thể tự chăm sóc bản thân. Trên giường bệnh, chị Bích T. nghẹn ngào: “Em còn 3 đứa con nhỏ, trong đó có 1 đứa bị bại não. Từ trước đến nay, em đi làm công nhân nuôi con, chồng đi bán trái cây phụ giúp thêm, giờ không còn chân tay nữa, em không biết sẽ nuôi con bằng cách nào”.

Trước đó, theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 5/4, tại TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũng xảy ra vụ việc hai người tử vong nghi do bị điện giật chết xảy ra trên đường Bùi Ngọc Thu, phường Hiệp An. Nạn nhân là ông Sơn Phen (54 tuổi, thợ hồ, quê Bạc Liêu) và chủ nhà là ông Trịnh Thành Luông (49 tuổi, ngụ phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một).

Hiện trường công trình xây dựng nhà xảy ra tai nạn làm 2 người tử vong - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo thông tin ban đầu, gia đình ông Luông đang xây dựng nhà trên đường Bùi Ngọc Thu. Vào tối 4/4, khi nhóm công nhân đang thi công thì trời mưa lớn nên tạm nghỉ. Sau khi tạnh mưa, ông Sơn Phen ra vệ sinh máy trộn bêtông thì bất ngờ ngã xuống đất bất tỉnh.

Thấy vậy, chủ nhà Trịnh Thành Luông chạy vào nhà ngắt cầu dao điện rồi chạy ra ứng cứu ông Phen nhưng sau đó cũng bị ngã xuống đất bất tỉnh. Hai nạn nhân sau đó được xác định đã tử vong.

Tại hiện trường, khu vực thi công phía trước có cột điện, máy trộn bêtông ở dưới gốc cây lớn và cạnh đó vẫn còn vũng nước đọng lại sau trời mưa.