Dùng cây sắt hái xoài cho con, người phụ nữ bị điện giật mất cả tứ chi

Khai thác bệnh sử từ phía gia đình ghi nhận, trước khi tai nạn xảy ra, chị Bích T. đã dùng cây sắt để hái xoài cho con. Sau khi hái được trái thứ nhất, chị chuyển cây sắt gần với đường dây điện để hái trái thứ 2. Khi đang đưa cây sắt lên cao, bất ngờ luồng điện phóng xuống khiến chị gục tại chỗ.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 11/4, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM tiếp nhận một bệnh nhân được bệnh viện địa phương chuyển đến trong tình trạng nguy kịch với chẩn đoán bị bỏng điện. Đó là trường hợp của chị Bùi Thị Bích T. (34 tuổi, quê Tiền Giang) đang được điều trị tại khoa Bỏng.

khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã nỗ lực điều trị tích cực với hy vọng bảo tồn được phần chi thể nào sẽ tốt phần đó. Tuy nhiên, tình trạng bỏng điện quá nặng khiến chân tay người bệnh không thể phục hồi.

Nạn nhân sau đó nhanh chóng được người dân sơ cứu tại hiện trường rồi chuyển đến bệnh viện địa phương cấp cứu rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. BS Ngô Đức Hiệp - Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình cho biết: “Nữ bệnh nhân bị bỏng điện và tia lửa điện 32% diện tích toàn cơ thể (độ 2, độ 3 và độ 4). Vùng bị bỏng nặng nhất là tứ chi, cổ, mông của người bệnh. Trong đó, tình trạng bỏng điện đã khiến tứ chi của bệnh nhân chết cơ, xương”.

Để tránh nguy cơ hoại tử dẫn tới nhiễm trùng đe dọa tính mạng bệnh nhân, ngày 13/4 ê kíp phẫu thuật đã phải đoạn bỏ 1/3 trên cẳng tay cả 2 bên của người bệnh. Tiếp đến, ngày 16/4 các bác sĩ tiếp tục phải cắt 1/3 trên cẳng chân trái cho bệnh nhân, ngày 20/4 đến lượt chân phải của người bệnh phải đoạn bỏ.

Từ một người đang hoàn toàn khỏe mạnh, tai nạn thương tâm xảy ra khiến người bệnh bị tàn tật mất hoàn toàn khả năng vận động, không thể tự chăm sóc bản thân. Trên giường bệnh, chị Bích T. nghẹn ngào: “Em còn 3 đứa con nhỏ, trong đó có 1 đứa bị bại não. Từ trước đến nay, em đi làm công nhân nuôi con, chồng đi bán trái cây phụ giúp thêm, giờ không còn chân tay nữa, em không biết sẽ nuôi con bằng cách nào”.

Trước đó, theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 5/4, tại TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũng xảy ra vụ việc hai người tử vong nghi do bị điện giật chết xảy ra trên đường Bùi Ngọc Thu, phường Hiệp An. Nạn nhân là ông Sơn Phen (54 tuổi, thợ hồ, quê Bạc Liêu) và chủ nhà là ông Trịnh Thành Luông (49 tuổi, ngụ phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một).

Hiện trường công trình xây dựng nhà xảy ra tai nạn làm 2 người tử vong - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo thông tin ban đầu, gia đình ông Luông đang xây dựng nhà trên đường Bùi Ngọc Thu. Vào tối 4/4, khi nhóm công nhân đang thi công thì trời mưa lớn nên tạm nghỉ. Sau khi tạnh mưa, ông Sơn Phen ra vệ sinh máy trộn bêtông thì bất ngờ ngã xuống đất bất tỉnh.

Thấy vậy, chủ nhà Trịnh Thành Luông chạy vào nhà ngắt cầu dao điện rồi chạy ra ứng cứu ông Phen nhưng sau đó cũng bị ngã xuống đất bất tỉnh. Hai nạn nhân sau đó được xác định đã tử vong.

Tại hiện trường, khu vực thi công phía trước có cột điện, máy trộn bêtông ở dưới gốc cây lớn và cạnh đó vẫn còn vũng nước đọng lại sau trời mưa.