Táo tợn đối tượng nửa đêm khoét cửa sau, phóng hỏa đốt nhà người dân ở Đà Nẵng

Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang lấy lời khai những người liên quan để điều tra, xác minh vụ phóng hỏa xảy ra tại căn nhà trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 11/8, Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang lấy lời khai những người liên quan để điều tra, xác minh vụ phóng hỏa xảy ra tại căn nhà nằm trên đường Bàu Năng 11, phường Hòa Minh. Theo trình báo của bà N.T.H (47 tuổi, chủ nhà), rạng sáng ngày 10/8, bà này thức giấc đi vệ sinh thì phát hiện khu vực nhà vệ sinh tầng một bất ngờ bùng cháy, kèm với đó là mùi hôi xăng dầu nồng nặc. Ngay lập tức, bà N.T.H hô hoán mọi người trong nhà dập lửa.

Hình ảnh do camera ghi lại một người đàn ông khoét cửa sau, đốt nhà một người dân - Ảnh: Chụp màn hình Nghi có người phóng hỏa, bà H. kiểm tra camera an ninh xung quanh thì phát hiện, khoảng 2h sáng cùng ngày, có một người đàn ông mặc quần dài, áo thun đội mũ bảo hiểm đang loay hoay ở đường luồng phía sau nhà. Người này dùng vật giống như máy khò, khoan khoét lỗ tại cửa sắt phía sau nhà bà H, sau đó cầm một cái can nhựa loại 30 lít và ống nước đưa nước trong bình vào lỗ khoan. Tiếp đó, người này bật lửa đốt, khi khói lửa bùng lên thì bỏ đi. Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trước đó, bà H. cho hay, chồng bà có vay 50 triệu của một người đàn ông mà giấu không cho chị biết. Chồng bà H. trả lãi hàng tháng với số tiền 7,5 triệu đồng, trong hơn 1 năm. Khi không còn khả năng trả lãi, chồng bà có xin người đàn ông cắt lãi để trả tiền gốc.

Gia đình lo lắng vì đối tượng chưa bị bắt - Ảnh: Chụp màn hình Sau đó, bà phát hiện việc vay tiền này, có đứng ra thương lượng trả nợ giúp chồng. Chị hứa sẽ trả mỗi tháng 5 triệu cho đến khi đủ 50 triệu. Nhưng người đàn ông kia không đồng ý, buộc chị phải trả đủ một lần. Người này còn nhiều lần đe dọa sẽ đốt nhà hoặc dọa không để yên cho gia đình chị. "Bây giờ gia đình tôi rất lo lắng sẽ bị giết vì thủ phạm phóng hỏa chưa bị bắt. Tôi mong cơ quan chức năng sớm tìm ra để nhà tôi được yên ổn" - bà H chia sẻ. Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM: Ám khói đen, cửa kính vỡ toang, người dân hoảng loạn Căn nhà bốn tầng trên địa bàn huyện Hóc Môn, TP.HCM bốc cháy dữ dội khiến người dân náo loạn. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an huyện Hóc Môn điều khoảng 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

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