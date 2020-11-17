Sau khi phát hiện thi thể người phụ nữ dưới sân chung cư, người dân lập tức trình báo Công an quận 10 (TP.HCM).

Khoảng 10 giờ 45 ngày 17/11, người dân sống tại chung cư Ngô Gia Tự (quận 10, TP.HCM) nghe thấy tiếng động lớn như có thứ gì đó từ trên cao rơi xuống. Chạy ra ngoài sân kiểm tra, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể một phụ nữ trên nền đất trong tình trạng không nguyên vẹn.

Nhận tin báo, Công an quận 10 nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ - Ảnh: VTC News

Theo cư dân chung cư, nạn nhân năm nay 78 tuổi, sinh sống tại tầng 10 của chung cư. Gần đây, nạn nhân mắc bệnh nên hay đi khám chữa nhưng không đỡ. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

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