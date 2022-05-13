Sau khi đâm liên tiếp 6 xe máy khiến nhiều người bị thương nặng, xe ô tô ''điên'' vẫn tiếp tục lao lên vỉa hè húc sập cổng nhà dân.
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Theo nguồn tin VietNamNet, khoảng 13h10 ngày 13/5, ô tô BKS 60A-300.93 do nam tài xế chưa rõ danh tính cầm lái lưu thông trên đường Trường Sa hướng từ cầu Thị Nghè về cầu Bông.
Khi phương tiện chạy đến địa bàn phường 3 thì bất ngờ tông hàng loạt xe máy đang lưu thông trên đường. Sau khi hất văng nhiều người và xe ngã rạp trên đường, xe ô tô tiếp tục lao lên vỉa hè húc sập cửa nhà dân mới chịu dừng lại.
Dẫn theo nguồn tin Pháp Luật TP.HCM, có sáu người điều khiển xe máy bị thương, một số người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu, số khác chỉ bị xây xát nhẹ.
Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế ô tô chạy không nhanh. Tại hiện trường, sáu xe máy bị hư hỏng nằm trên đường, nhiều mảnh vỡ từ các phương tiện văng khắp nơi, phần đầu ô tô cũng hư hỏng nặng.
Đến 17 giờ ngày 13/5, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa một ô tô và sáu xe máy trên đường Trường Sa, phường 3, quận Bình Thạnh.