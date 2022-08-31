TP.HCM: Nữ bệnh nhân nổi u cứng và sưng mủ sau tiêm thuốc tiêu mỡ bụng

Xã hội 31/08/2022 10:03

Mới đây, một người phụ nữ đã tới Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh để khám do vùng bụng và cánh tay bị nổi nhiều mụn chai cứng có gờ, đỏ tấy kèm đau, một số chỗ vẫn đang chảy dịch, viêm nhiễm.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, tiến sĩ bác sĩ Đặng Thị Ngọc Bích (chuyên khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, TP.HCM) cho biết, qua thăm khám cho thấy vùng bắp tay hai bên của bệnh nhân xuất hiện ổ viêm kích thước khoảng 1cm, vùng bụng phía trên hông bên trái có 5-6 cục u xơ cứng, còn phía bên phải cũng có các cục viêm. Siêu âm cũng cho thấy có dịch trong những cục nốt ở vùng bụng và bắp tay, có biểu hiện áp xe, bề mặt viêm đỏ.

Cụ thể, chị Đ.T.T (27 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết đã tiêm thuốc tiêu mỡ bụng tại một cơ sở thẩm mỹ sau khi theo dõi mạng xã hội cùng cam kết "Giảm mỡ bụng, giảm cân nặng sau 3 tháng tiêm thuốc tiêu mỡ". Tuy nhiên, tuần đầu sau tiêm, ngay vị trí tiêm mặt trong bắp tay và vùng bụng xuất hiện 1-2 mụn cứng. Đặc biệt, mỗi lần massage theo liệu trình, mụn nổi nhiều hơn nhưng cơ sở thẩm mỹ giải thích do thuốc tác dụng chậm, tan dần.

"Sau 2 tháng tiêm thuốc tiêu mỡ bụng, những cục mụn chai cứng hơn, tấy đỏ, chảy dịch và đau. Mủ ứ đọng bên trong, khi sờ mụn như phình lên. Xung quanh bụng tôi cũng xuất hiện nhiều mụn nhỏ rỉ mủ máu nhưng tôi đã tự nặn ra", chị T. nhớ lại.

 

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Chị Đ.T.T (27 tuổi, ngụ TP.HCM) đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng vùng bụng và cánh tay bị nổi nhiều mụn chai cứng có gờ, đỏ tấy kèm đau, một số chỗ vẫn đang chảy dịch, viêm nhiễm - Ảnh: Báo Thanh niên

Chị T. cho hay do làm công việc bán hàng mỹ phẩm nên cần duy trì vóc dáng. Lúc đầu, thẩm mỹ viện cam kết giúp chị giảm 2-4 kg trọng lượng và 20-30 cm vòng eo so với thể trạng hiện tại. Tuy nhiên, thực tế sau 3 tháng tiêm thuốc tiêu mỡ bụng kết hợp ăn uống kiêng cử, cân nặng chỉ giảm 0,8 gr và vòng eo giảm 12 cm.

Sau khi gọi điện cho cơ sở thẩm mỹ phản ánh về tình trạng hiện tại, chị được cho uống kháng sinh 7 ngày nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm nên chị đến khám chuyên khoa Da liễu tại bệnh viện trên. Nếu để lâu sẽ gây nhiễm trùng và tiến triển thành ổ áp xe. Những nốt cục mà bệnh nhân nặn ra trước đó đang xẹp nhưng vẫn còn cục nhân cứng nhỏ do hình thành mô xơ.

TP.HCM: Nữ bệnh nhân nổi u cứng và sưng mủ sau tiêm thuốc tiêu mỡ bụng - Ảnh 2
Những u xơ dưới cánh tay và vùng bụng chị T cải thiện sau điều trị - Ảnh: Zing

Theo thông tin từ Zing, sau thăm khám, bác sĩ Bích nhận định tình trạng của chị T. vẫn còn ở mức kiểm soát, chưa cần mổ lấy mô xơ, ở bụng vẫn nốt cục còn viêm tấy, nhiễm trùng, tăng sinh mạch máu. Mô xơ có tác dụng bao bọc lấy ổ nhiễm trùng. Nếu rạch lấy mô xơ từ ổ viêm/áp xe, vi khuẩn từ dịch mủ sẽ lan theo đường máu và gây ra tình trạng nhiễm trùng toàn thân.

Do đó, thời gian đầu, người bệnh cần điều trị viêm và tiêu dịch trong những cục nhọt, áp xe trước: sử dụng thuốc uống gồm kháng sinh (chống nhiễm trùng); kháng viêm (giúp tan mô xơ) và các thuốc kháng sinh bôi. Sau khi uống thuốc, nếu nhọt hết viêm, hết mủ mà nốt xơ không biến mất thì sẽ áp dụng phương án mổ lấy mô xơ.

Sau 1 tuần điều trị, chị T. đến bệnh viện tái khám, bác sĩ nhận thấy những ổ dịch đã tiêu biến, các cục u xơ đã teo nhỏ, hết hẳn biểu hiện chảy dịch và viêm nhiễm.

Bác sĩ Bích cho biết nguyên nhân mỡ tích lũy là do chế độ ăn uống, vận động không hợp lý đã diễn ra trong một thời gian dài. Do đó, cần có thời gian điều tiết chế độ ăn uống kèm với tập luyện mới có thể giảm mỡ. Nếu có nhu cầu can thiệp giảm béo, người bệnh nên chọn những cơ sở thẩm mỹ uy tín, với đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, máy móc kỹ thuật hiện đại.

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