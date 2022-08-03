Tiêm filler để trẻ hóa da, cô gái đến bệnh viện cầu cứu vì biến chứng nặng nề

Xã hội 03/08/2022 10:16

Nữ bệnh nhân đã đến 1 cơ sở thẩm mỹ viện chui để filler hóa da, tái sinh đa tầng. Nơi này tiêm hợp chất đục ngầu không rõ nguồn gốc vào mặt chị. Người thực hiện cũng tiêm sống, không đảm bảo bất kỳ tiêu chuẩn an toàn vô trùng nào

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 2/8, TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Tổng giám đốc Bệnh viện JW (TP.HCM) cho biết ông vừa tiếp nhận và phẫu thuật cho người phụ nữ trẻ tên H. (24 tuổi, ngụ An Giang) bị biến chứng sau tiêm filler làm trẻ hóa mặt.

Trước đó, ngày 1/8, chị H. đến Bệnh viện JW với gương mặt sưng, nóng đỏ, 2 má căng tròn. Vùng má phải sưng to 7 cm x 7 cm, phù nề, lồi lõm. Nữ bệnh nhân đau nhức liên tục nhiều ngày.

Tiêm filler để trẻ hóa da, cô gái đến bệnh viện cầu cứu vì biến chứng nặng nề - Ảnh 1
Các bác sĩ đang mổ cấp cứu cho bệnh nhân - Ảnh: báo Thanh Niên 

Chị H. cho bác sĩ biết, cách đây 2 năm, chị được bạn bè rủ rê vào nhiều hội nhóm chia sẻ bí quyết làm đẹp, tuyển mẫu trên mạng xã hội về tiêm filler, tiêm botox với những tên gọi như tái sinh đa tầng, tiêm má baby. Bệnh nhân đến 1 cơ sở thẩm mỹ viện chui để filler hóa da, tái sinh đa tầng. Nơi này tiêm hợp chất đục ngầu không rõ nguồn gốc vào mặt chị. Người thực hiện cũng tiêm sống, không đảm bảo bất kỳ tiêu chuẩn an toàn vô trùng nào.

Một tháng gần đây, 2 má của chị H. luôn trong tình trạng nóng như lửa đốt, sưng phù, xuất hiện nhiều cục vón. Chị rơi vào tuyệt vọng khi đau đớn, nóng rát, má căng tức như muốn vỡ tung. Chị H. không thể ăn uống bình thường, nói chuyện vô cùng khó khăn do chỉ cần cử động nhẹ cơ mặt cũng gây ra những cơn đau buốt tận óc.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận hai bên má bệnh nhân bị nhiễm trùng, tụ dịch thành khối áp xe. Ổ mủ đã ăn sâu vào các mô cơ trên mặt, filler len lỏi khắp mô cơ, ổ áp xe má bên phải hoại tử nghiêm trọng. Để tránh nguy cơ hoại tử lan rộng gây nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng người bệnh, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật khẩn.

Tiêm filler để trẻ hóa da, cô gái đến bệnh viện cầu cứu vì biến chứng nặng nề - Ảnh 2
Gương mặt bệnh nhân bị biến dạng, sưng phù gây đau đớn khi đến bệnh viện thăm khám - Ảnh: báo Tiền Phong

Suốt 3 giờ trong phòng mổ, BS Tú Dung cùng ê kíp đã nạo hút toàn bộ ổ áp xe, dịch mủ trên hai bên má của bệnh nhân, lấy ra rất nhiều dịch mủ lẫn máu và các khối vón cục dưới da. Dù đã cố gắng để hạn chế tối đa tác động của phẫu thuật đến tính thẩm mỹ của gương mặt người bệnh, tuy nhiên sau phẫu thuật các bác sĩ tiên lượng gương mặt của bệnh nhân sẽ xuất hiện nhiều vị trí lồi lõm bất thường cần phải tái tạo sau khi bình phục vết thương.

TS.BS Tú Dung cho hay, hiện có nhiều hội nhóm làm đẹp trên mạng xã hội liên tục chia sẻ về tiêm chất làm đầy như filler, botox, thậm chí là silicone. Các hội nhóm lấy danh nghĩa là chia sẻ làm đẹp, nhưng thực chất đó chính là cái bẫy quảng cáo làm đẹp không chính thống của các thẩm mỹ viện chui.

"Hàng loạt từ ngữ hoa mỹ được lan truyền để dẫn dụ khách hàng, như “tái sinh đa tầng” - “trẻ hóa toàn diện bằng filler" - “tạo hình mặt baby”… đều là khái niệm mơ hồ, chưa có cơ sở y khoa nào chứng minh về hiệu quả mà chỉ thấy những biến chứng thẩm mỹ khôn lường. Nhu cầu làm đẹp là chính đáng nhưng người làm đẹp phải thông thái chọn những cơ sở uy tín, được cấp phép rõ ràng để tránh tiền mất tật mang” – TS.BS Tú Dung khuyến cáo.

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