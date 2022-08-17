Tỉnh Quảng Bình vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do mắc bệnh dại. Nạn nhân bị chó dại cắn cách đây 3 tháng nhưng không xử lý vết thương, không tiêm vaccine phòng bệnh dại.

Ngày 16/8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình, trên địa bàn xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy vừa ghi nhận một trường hợp tử vong sau khi bị chó dại cắn.

Theo đó, nạn nhân là chị H.T.T. (SN 1987), trú bản Xà Khía, xã Lâm Thủy. Chị T. được Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới chẩn đoán bị bệnh dại, trả về ngày 14/8 và đã tử vong cùng ngày.

Người nhà nạn nhân trao đổi với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (Ảnh: Thanh Niên)

Gia đình nạn nhân cho biết, chị T. bị chó nhà cắn ở gót chân trái cách đây 3 tháng. Sau khi bị chó dại cắn, sức khỏe chị T. vẫn ổn định nên không xử lý vết thương, không tiêm vaccine phòng bệnh dại. Sau khi cắn người, chó đã bị gia đình đập chết. Trong vòng 3 tháng qua, chị T. sống khỏe và không có biểu hiện gì bất thường. Đến khi chị T. có dấu hiệu phát bệnh thì đã quá muộn, nạn nhân không qua khỏi.

Ảnh minh họa

Trong ngày 15/8, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình đã tiến hành điều tra, xác minh trường hợp tử vong do bệnh dại và các trường hợp khác bị chó cắn ở bản Xà Khía để có phương án xử lý kịp thời.

Được biết, đầu tháng 8 vừa qua, tại xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình, cũng đã ghi nhận một trường hợp 62 tuổi tử vong sau 3 tháng bị chó dại cắn, không tiêm vaccine phòng bệnh.

3 trẻ nhỏ bị chó cắn, hơn 2 tháng sau bé 4 tuổi tử vong Sau hơn 2 tháng bị chó nhà cắn, một trong 3 cháu nhỏ có biểu hiện sợ nước, sợ ánh sáng... rồi tử vong.

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