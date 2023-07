Huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình) vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bị chó dại cắn nhưng không tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 5/8, Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hoá vừa ghi nhận trường hợp ông N.V.C (SN 1960, ngụ xã Thanh Thạch, Tuyên Hoá - Quảng Bình) đã tử vong sau khoảng 3 tháng bị chó cắn.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến việc này do ông C. đưa chó đi tiêm phòng bệnh. Quá trình tiêm, ông C. giữ chó nhưng không may bị chó cắn vào tay trái gây chảy máu. Sau khoảng 3 ngày, con chó nhà ông C. bị chết nhưng ông đã chủ quan và không đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Sau 3 tháng bị chó cắn, ông C. được các bác sĩ chẩn đoán bị bệnh dại và trả về, sau đó đã tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Người Lao động, thời gian đầu sau khi bị chó cắn, sức khỏe của ông C. hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì. Đến đầu tháng 8, ông C. xuất hiện các dấu hiệu mệt mỏi, nhức đầu, sợ ánh sáng nên gia đình đưa đến bệnh viện. Tại đây, ông C. được các bác sĩ chẩn đoán bị bệnh dại và trả về, sau đó đã tử vong.

Trước đó tại huyện Tuyên Hoá cũng có 2 trường hợp khác tử vong vì chó dại cắn. Trong đó, trường hợp em C.N.L (15 tuổi; ngụ xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa) tử vong sau 2 tháng bị chó dại cắn.

