TP.HCM dự kiến rút ngắn thời gian khai báo qua mạng cho F0 còn trong 2 ngày đầu mắc Covid-19

Nhằm tạo thói quen khai báo cho người mắc Covid-19, Sở Y tế TP.HCM dự kiến sẽ rút ngắn thời gian khai báo trực tuyến xuống còn 48 giờ đầu tiên.

Thanh Niên đưa tin, Sở Y tế TP.HCM đã ghi nhận 84.799 lượt người F0 khai báo qua mạng sau 20 ngày triển khai thí điểm việc chuyển đổi số trong quản lý F0 tại nhà trên địa bàn thành phố (tính đến ngày 31/3). Trong đó, có 61.406 lượt khai báo có đầy đủ thông tin theo yêu cầu, chiếm tỷ lệ 72%.

Kiểm tra hồ sơ F0 khai báo qua mạng - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM đã cho phép các F0 có thể khai báo trực tuyến trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được kết quả xét nghiệm dương tính. Theo phân tích, có 49% lượt khai báo là trong 24 giờ đầu tiên, 26% người dân khai báo trong 24 giờ tiếp theo, 11% F0 khai báo trong ngày thứ ba và 15% còn lại đã khai báo trong ngày thứ tư và thứ năm.

Nhằm tạo thói quen khai báo ngay sau khi mắc Covid-19, đồng thời cũng tạo điều kiện trong việc giải quyết hồ sơ người bệnh cho các Trạm Y tế, Sở Y tế TP.HCM dự kiến sẽ tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố rút ngắn thời gian khai báo trực tuyến của F0 xuống còn trong 48 giờ đầu tiên (2 ngày kể từ khi có kết quả dương tính với Covid-19).

Người mắc Covid-19 không còn phải ra trạm y tế phường, xã, thị trấn để khai báo bằng giấy - Ảnh: Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh

Theo Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, để tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc cấp chứng nhận trực tuyến cho các F0 đã hoàn thành việc cách ly tại nhà, Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu lãnh đạo tại các trung tâm y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường, xã, thị trấn hãy tiếp tục đẩy nhanh việc đăng ký chữ chữ ký số cho các trạm y tế, UBND phường, xã.

TP.HCM: Sẵn sàng tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi từ tuần thứ 2 của tháng 4 Các cơ sở giáo dục tại TP.HCM đang nhập thông tin của học sinh 5-11 tuổi lên hệ thống tiêm chủng COVID-19 để chuẩn bị công tác triển khai tiêm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-du-kien-rut-ngan-thoi-gian-khai-bao-qua-mang-cho-f0-con-trong-2-ngay-dau-mac-covid-19-459265.html