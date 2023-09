Người lao động tái nhiễm Covid-19 có được hưởng chế độ quyền lợi từ BHXH không?

Đó là các loại giấy tờ: Quyết định cách ly tại nhà, do chính quyền địa phương cấp; giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly, do chính quyền địa phương cấp; giấy xét nghiệm (test nhanh hoặc PCR) có kết quả dương tính, do các cơ sở y tế cấp; giấy xác nhận mắc COVID-19, do trạm y tế xã, phường, thị trấn, trạm y tế lưu động, tổ COVID cộng đồng, y tế cơ quan/doanh nghiệp cấp; giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, do trạm y tế xã, phường, thị trấn, trạm y tế lưu động cấp, nhưng cấp lùi lại thời gian trước đó mà người lao động đã nghỉ việc để điều trị COVID-19 tại nhà; quyết định phê duyệt danh sách hoàn thành cách ly y tế tập trung; phiếu xác nhận đã điều trị COVID-19 của các bệnh viện dã chiến.

Tại Điều 25 Luật BHXH quy định, người lao động đang tham gia BHXH được hưởng chế độ ốm phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

- Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

- Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Để hưởng chế độ ốm đau sau khi điều trị khỏi COVID-19, người lao động cần nộp lại cho đơn vị sử dụng lao động bản sao giấy ra viện (đối với trường hợp điều trị nội trú); giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị (đối với trường hợp điều trị ngoại trú).

F0 tái nhiễm vẫn được hưởng chế độ ốm đau, Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, nếu các lao động nghỉ ốm chưa hết số ngày theo quy định Luật BHXH thì vẫn có quyền khai báo, làm thủ tục hưởng chế độ ốm đau. BHXH đã và đang tiếp tục hỗ trợ tất cả F0 được hưởng đầy đủ chế độ ốm đau và tiền hỗ trợ phục hồi sức khỏe khi đủ điều kiện và hồ sơ theo quy định.