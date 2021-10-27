TP.HCM: Đề xuất hàng quán bán tại chỗ tới 21h, thí điểm bán rượu bia tại một số điểm cụ thể

Sau thông tin trên, các nhà hàng, quán ăn ở TPHCM đã bắt đầu cho nhân viên dọn dẹp lại các vật dụng, sắp xếp bàn ghế để chờ chính quyền TPHCM chính thức cho phép.

Từ kỳ họp Quốc hội ngày 22.10, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố sẽ cho mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ ở một số khu vực kiểm soát được dịch.

Cụ thể, đáp ứng các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM ban hành. Bộ tiêu chí này hiện đang được UBND TP thảo luận để sớm ban hành.

Mới đây, theo Tuổi trẻ, Sở Công thương TP.HCM vừa tiếp tục có công văn gửi UBND TP.HCM về việc kinh doanh dịch vụ ăn uống. Sở này kiến nghị cho phép hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ và phải đảm bảo một số điều kiện hoạt động.

Cũng theo Sở Công thương TP, dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nên hoạt động của hàng quán phải được tổ chức an toàn đảm bảo. Sở này đề xuất: Trừ nhà hàng tổ chức tiệc cưới, nhà hàng tại các cơ sở lưu trú, cơ sở tham quan phục vụ khách du lịch, đề xuất các hàng quán khác phải đóng cửa trước 21h hằng ngày và được phục vụ tối đa 50% công suất.

Mặt khác, hàng quán không bán, không sử dụng đồ uống có cồn. Tuy nhiên, căn cứ vào mức độ kiểm soát dịch bệnh tại các địa bàn, cho phép quận 7 và TP Thủ Đức được thí điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn tại một số địa bàn do chủ tịch UBND quận 7 và TP Thủ Đức quyết định.

Sau nhiều tháng giãn cách xã hội, các hàng quán, nhân viên lẫn khách hàng đều kì vọng được phép cho bán tại chỗ để 'tái khởi động' cuộc sống trở lại như trước đây.

Theo Thanh niên, một chủ hệ thống quán ăn trên địa bàn cho biết: 'Tôi mong chờ từng ngày TP cho phép phục vụ tại chỗ dù cũng khá phập phồng. Lo nhất là lỡ cho mở cửa, nhà hàng phải nhập hàng vài trăm triệu về xong thì có lệnh đóng cửa lại thì làm thế nào? Vì vậy rất mong nếu TP cho nhà hàng mở cửa phục vụ tại chỗ thì không thể bắt tái đóng...'

Hy vọng đề xuất của Sở công thương TP.HCM sẽ phần nào mang lại hiệu quả, tác động tích cực cho quá trình tiến tới 'bình thường mới' của người dân TP.HCM nói riêng, tình hình cả nước nói chung.