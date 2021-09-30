TP.HCM: Đề xuất 5 nhóm đối tượng được phép lưu thông đến các tỉnh lân cận

Xã hội 30/09/2021 21:42

Theo đó, dự thảo đề cập 5 nhóm có nhu cầu thường xuyên lưu thông giữa các địa bàn gồm: Vận tải hàng hóa, đưa đón công nhân, chuyên gia, hoạt động công vụ, người dân đi khám chữa bệnh và đi, đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 30/9, UBND TP.HCM gửi công văn khẩn đến UBND 5 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu về việc lấy ý kiến đối với dự thảo phương án tổ chức giao thông cho một số đối tượng lưu thông giữa TP.HCM với địa phương trên.

Theo đó, dự thảo đề cập 5 nhóm có nhu cầu thường xuyên lưu thông giữa các địa bàn gồm: Vận tải hàng hóa, đưa đón công nhân, chuyên gia, hoạt động công vụ, người dân đi khám chữa bệnh và đi, đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Đối với hoạt động vận tải hàng hóa: Các phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông đến và lưu thông ngang qua TP.HCM phải có giấy nhận diện (có mã QR). Nếu xe có lộ trình quá cảnh qua TP.HCM thì không được dừng, đỗ trong suốt quá trình lưu thông quá cảnh, trừ trường hợp bất khả kháng như bị hư hỏng, sự cố về sức khỏe của tài xế.

Hoạt động đưa đón công nhân, chuyên gia do các doanh nghiệp tổ chức đưa đón từ các tỉnh đến trụ sở sản xuất đóng trên địa bàn TP.HCM và ngược lại. Công nhân, chuyên gia khi di chuyển phải được tiêm vắc xin mũi 1 đủ 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 có xác nhận của cơ quan y tế. Đồng thời họ phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực theo quy định của ngành y tế.

Xe vận chuyển đưa đón công nhân phải là ô tô khách từ 10 chỗ trở lên thuộc sở hữu của đơn vị, hoặc thuê đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng tổ chức vận chuyển.

Các doanh nghiệp xây dựng phương án vận chuyển công nhân, chuyên gia cụ thể, thông qua đơn vị đầu mối. Sau đó, các đơn vị trên đăng ký phương tiện, lộ trình, thời gian hoạt động gửi đến Sở GTVT để phối hợp với Sở GTVT tỉnh, TP liên quan để cấp giấy nhận diện (có mã QR).

Đối với chiều ngược lại, Sở GTVT tỉnh cấp giấy nhận diện có mã QR cho xe của các đơn vị đưa đón công nhân, chuyên gia từ TP.HCM đến làm việc tại các tỉnh, sau khi thống nhất phương án với Sở GTVT TP.HCM.

 

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Đề xuất 5 nhóm được phép lưu thông ở 5 tỉnh lận cận ngoài TP.HCM. Ảnh: Vietnamnet

Trường hợp người dân từ các tỉnh đến TP.HCM để khám chữa bệnh: Dự thảo yêu cầu người dân phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực.

Ngoài ra, họ còn phải có giấy chuyển viện của bệnh viện tỉnh đến bệnh viện tại TP.HCM, hoặc giấy hẹn tái khám của các bệnh viện tại TP.HCM. Đồng thời, có giấy xác nhận của cấp phường (xã) cho phép đến TP.HCM với đầy đủ thông tin cá nhân, người điều khiển và phương tiện di chuyển.

Đối với hoạt động công vụ, công chức, viên chức của các tổ chức chính trị xã hội; sở, ngành của các tỉnh, thành phố tham gia hoạt động công vụ trên địa bàn và ngược lại di chuyển bằng ô tô phải đáp ứng 3 điều kiện là tiêm vắc xin mũi 1 đủ 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và thư mời, giấy giới thiệu của cơ quan. 

Hoạt động đi đến sân bay Tân Sơn Nhất được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GTVT tại công văn 8272 và công văn số 8573 về tiếp tục hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay.

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"Trẻ em khi chưa tiêm vaccine thì không để các em tự ý ra đường tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Trẻ em dưới 18 tuổi hiện đang học online, chưa có việc cần thiết nên không để các em ra đường, không tham gia lưu thông bằng xe máy".

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