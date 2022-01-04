TP.HCM cho phép mở lại quán bar, karaoke, massage bắt đầu từ ngày 10/1

Xã hội 04/01/2022 13:57

UBND TP.HCM đã ký văn bản khẩn cho phép các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke, câu lạc bộ khiêu vũ, massage được phép hoạt động trở lại từ 10/1/2022.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 4/1, Phó Chủ tịch TP.HCM Dương Anh Đức, đã ký công văn khẩn về việc cho phép một số loại hình kinh doanh dịch vụ mở cửa trở lại. Cụ thể, các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke, câu lạc bộ khiêu vũ, massage được phép mở lại từ ngày 10/1.

Tuy nhiên, các cơ sở này phải đảm bảo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch theo Quyết định 4244 ban hành ngày 20/12/2021 và Quyết định 3583 ban hành ngày 15/10/2021 của UBND TP.HCM. Điều kiện thứ hai là được địa phương nơi cơ sở kinh doanh trú đóng thẩm định, cho phép hoạt động.

co so kinh doanh
TP.HCM cho phép mở lại quán bar, karaoke, câu lạc bộ khiêu vũ, massage từ 10/1 - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM giao các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tăng cường kiểm tra, giám sát, thẩm định và chỉ cho phép các cơ sở hoạt động lại nếu đáp ứng điều kiện và kịp thời điều chỉnh các hoạt động phù hợp với cấp độ dịch từng địa phương.

Trước đó, theo Zing đưa tin, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM (VHTT) đã có văn bản gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP về đề xuất cho phép dịch vụ karaoke, vũ trường và câu lạc bộ khiêu vũ mở cửa trở lại. 

Cơ quan này lý giải tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM đã từng bước được kiểm soát tốt, tỷ lệ bao phủ vaccine đủ 2 mũi cao, hầu hết hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đều đã đi vào hoạt động. Đồng thời, bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với những loại hình kinh doanh này cũng đã có.

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